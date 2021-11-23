TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN 100. Yılı

Moskova’nın ev sahipliğinde online olarak düzenlenen ve Milli Mücadele yıllarında TBMM ile Sovyet Rusya Hükümeti arasında resmi ilişkileri kuran ve doğu sınırlarını belirleyen 1921 Moskova ve Kars antlaşmalarının 100. yılı anısına düzenlenen sempozyumun açılış konuşmaları Rusya Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aleksandr bezborodov adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vera Zabotkina, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar yaptı.

Açılışta ayrıca Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Alikber Alikberov, Rusya Bilimler Akademisi Sorumlu Üyesi Efim Pivovar, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Viacheslav Belokrenitsky, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kafkasya, Orta Asya ve Ural-Volga Bölgesi Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Vladimir Bobrovnikov, Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muharrem Akoğlu, Adalet Albayı, bağımsız araştırmacı Anatoly Korkmasov konuşma yaptı.

Doç. Dr. Aleksandr Dmitriyeviç Vasilyev ve Dr. Öğretim Üyesi Tekin Aycan Taşcı’nın sekreterliğini yaptığı sempozyumda Milli Mücadele ve Atatürk dönemi Türk-Rus ilişkilerini konu alan 38 sunum yapılmış olup, bunlardan 15’i Türkiye’den, 18’i Rusya’dan, 2’si Gürcistan’dan ve Azerbaycan, Bulgaristan ve İsviçre’den akademisyenler tarafından gerçekleştirildi.