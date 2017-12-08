Türkiye sokaklara dökülüyor! Öfke cuması...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs kararı sonrası bugün "Öfke Cuması" ilan edildi. Türkiye başta olmak üzere bütün İslam ülkelerini ayağa kaldıran karar, cuma namazı çıkışı protesto edilecek.



81 İL ÖFKE CUMASI İÇİN AYAKTA



81 ilde sokağa dökülecek olan vatandaşlar özgür Filistin için gösteriler düzenleyip, dualar etmek için bir araya gelecek.



FİLİSTİN'DE ÖFTE CUMASI

Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kudüs'ü, resmen İsrail'in başkenti tanıdığını belirtti. Trump'ın açıklaması sonrası İslami Direniş Hareketi Hamas cuma gününü İsrail'e karşı Öfke Cuması olarak ilan etti.



ABD ELÇİLİKLERİ VE KONSOLOSLUKLARI ÖNÜNDE GÖSTERİ YAPILACAK

Filistinlilere "Kudüs'e destek" için toplanma çağrısında bulundu. Hamas'ın çağrısı Türkiye'yle birlikte tüm İslam dünyasında karşılık buldu. Birçok sivil toplum kuruluşu ABD elçilikleri ve konsoloslukları önünde gösteri yapılacağını duyurdu.



81 İLDE PROSTESTO DÜZENLENECEK

Trump'ın Kudüs kararına en büyük tepkiyi gösteren ülke olan Türkiye'de, 81 ilde yapılacak gösterilerle Kudüs'e destek olunacak.



İLK KIBLE MESCİD-İ AKSA



Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın da yer aldığı Kudüs için İstanbul ve Ankara başta olmak üzer 81 ilde milyonlar sokağa dökülecek.



CUMA ÇIKIŞI PROTESTO

Protesto gösterilerinin Kayseri'deki adresi Bürüngüz Camii önü olacak. İstanbul'daki adres Fatih Camii, ABD Başkonsolosluğu ve Beyazıt Meydanı olacak. Sosyal medyadan toplanma çağrısı yapan on binlerce kişi belirlenen toplanma yerlerinde bir araya gelecek. Ankara'daki gösterilerin merkezi ABD Büyükelçiliği önü olarak belirlenirken, Bursa'da Ulucami, Konya'da Melike Hatun Cami, Sakarya'da Rasimpaşa Cami, Elazığ'da İzzetpaşa Cami, Bingöl'de Dörtyol saat Kulesi, Eskişehir'de, Reşadiye Camisi, Yalova'da Merkez Cami, Çanakkale'de Truva Atı önü, Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi, Manisa'da, Hatuniye Camisi'nde binlerce vatandaş toplanarak ABD'nin küstahça tutumunu protesto edecek.



6 KİŞİ ŞEHİT EDİLDİ

Filistin'de bu zamana kadar düzenlenen Öfke Cumalarındabu zamana kadar çok sayıda kişi İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Mescid-i Aksa ve Gazze'nin işgali ile Filistin halkının katledilmesine karşı düzenlenen Öfke Cumalarında bu zamana kadar 6 Filistinli şehit edildi, yaklaşık 500 Filistinli ise yaralandı.



İLK MISIR DEVRİMİNDE YAŞANDI

İslam dünyası Öfke Cuması tabirini ilk kez Mısır'daki darbe girişimi sırasında duydu. 25 Ocak 2011'de başlayan sokak eylemlerinden üç gün sonra 28 Ocak 2011 Cuma günü yapılan eylemler Öfke Cuması olarak isimlendirildi. O gün akşam saatlerinde Tahrir Meydanı'na giren göstericiler polisle çatıştı ve ardından Tahir Meydanı civarında yer alan Hüsnü Mübarek'in partisi Vatan'ın binasını ateşe verdi. O günün akşamı bir açıklama yapan Mübarek, hükümeti görevden aldı ve orduyu stratejik bölgeleri korumak üzere meydanlara inmeye çağırdı.



SENDİKA ÜYELERİ: KARARI TANIMIYORUZ

Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Çankırı ve Çorum'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı protesto edildi. Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te protesto gösterisi düzenlendi. Trabzon, Bayburt, Rize ve Giresun'daki üniversiteler kararı kınadı.



Doğu Anadolu'daki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, karara tepki gösterdi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Memur-Sen ve bağlı sendika üyeleri kararı tanımadıklarını söyledi. Osmaniye'de bir grup üniversite öğrencisi, ABD'nin aldığı kararı protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı. Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da protesto gösterileri düzenlendi. ABD'nin kararı, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de protesto edildi.



TEPKİ GÖSTERDİLER

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ABD'nin kararı, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te basın açıklamaları ve gösterilerle kınandı. Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de Memur-Sen ile Eğitim Bir Sen üyeleri, ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi. Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da bazı sivil toplum kuruluşları ve İzmir ve Aydın'daki Memur-Sen üyesi gruplar, ABD'nin Kudüs'le ilgili kararını protesto etti.