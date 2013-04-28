Türkiye'de 6,5 Milyon Daire Risk Altında

Kayseri’de ilk defa gerçekleştirilen ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ dahilinde 75 daireli 5 apartmanın yıkım töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Hayırlı bir işin başındayız. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın hizmetine sunacağımız bir çalışmanın içerisindeyiz. Genelde yıkımlar bizim için sıkıntılı bir anlardır ama Kayseri’de bu tür sıkıntıları görmüyoruz. Kentsel dönüşüm anlamında önemli işler yapılıyor. Kayseri bizim göz bebeğimiz, çok önem verdiğimiz şehirlerden biridir. Buna benzer 50 bin tane konut şu anda bu tarzda yıkılıyor ve yenileri yapıldıktan sonra kat maliklerine veriliyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi çok ciddi bir dönüşüm içerisinde buluyoruz” diyen Yıldız, “Halka hizmetin Hakk'a hizmetten geçtiğini bildiğimiz için bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Eski zamanlarda çarpık kentleşmeler sonucu sıkıntılı dönemler yaşadık. Büyüyen bir Türkiye’nin gelişmeyen bir konutu olmaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu projeden dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de deprem riski taşıyan 6 buçuk milyon dairenin bulunduğunu belirten Yıldız, “Bu rakam çok ciddi bir rakamdır. Bu kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte bütün vatandaşlarımızın refahına sunmuş olacağız. Kayseri'nin yalnız ticareti, sanayisi ve turizmi ile değil, modern binaları ile ilgi çekecek bir şehir olacağını düşünüyorum. İş üreten bir hükümetin mensuplarıyız. Söylediğimiz işleri yapmayı başardık. Bu açıdan biz bu modern yapıyı, şehirlerimizin ve köylerimizin yapısını koruyarak bu projelerin yaygınlaşmasını sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

Tören alanında Yıldız’ın yanına gelen Taha Akbıyık isimli çocuk, imza aldığı Bakanla kısa bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından, deprem riski taşıyan apartmanlar kepçe ve dozerlerle yıkıldı.