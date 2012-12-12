Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye'de Söz Sahibi Olacağız

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kayseri’ye hizmet veren kurumlarla her zaman işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'de Söz Sahibi Olacağız
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Bekir Yıldız’ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verip yeni adliye çevresinde ihtiyaç duyacakları hizmetler için yardım ve destek istedi.
‘Hayırlı olsun, Allah utandırmasın temennisiyle’ iyi dilek temennilerini ileten Başkan Bekir Yıldız, “İnşallah mesleğiniz adına güzel hizmetler yaparsınız. Toplum adına iş gören kurumlar olarak toplumdaki sıkıntıları, yükleri paylaşalım, hafifletelim, onların ayağına taş dokunmasın, rahatları daha iyi olsun, avantaj sağlayalım, önü açılsın gibi düşüncelerle çalışıyoruz. Sizin de aynı düşüncede olduğunuza inanıyorum. Bu şehrin işlerini bir türlü göreceğiz: Almanya’dan, Pakistan’dan insan transfer edipte belediyeyi, baroyu teslim edecek halimiz yok. Bu şehrin kendi imkanlarıyla ayakta durmasına kendine yeterli hale gelmesine elbirliğiyle gayret ediyoruz” dedi.
Kayseri Barosu Türkiye’de sözü olan baro olacak, diyerek görev istediklerini hatırlatan Fevzi Konaç,”Ülkesiyle inançlarıyla, geçmişiyle barışık bir baro algısı oluşmasına katkı sağlayacak çalışmalar yapacağız. Türkiye, Hukuk Devleti olmak için büyük bir mücadele veriyor. Kayseri Barosu bu hukuk mücadelesine en büyük katkıyı sağlayacaktır. Kayseri Barosu sorumluluğun farkında olarak hukuk ve avukatlar adına en önemli katkı veren Baro olacaktır” diye konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.