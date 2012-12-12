Türkiye'de Söz Sahibi Olacağız

Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Bekir Yıldız’ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verip yeni adliye çevresinde ihtiyaç duyacakları hizmetler için yardım ve destek istedi.

‘Hayırlı olsun, Allah utandırmasın temennisiyle’ iyi dilek temennilerini ileten Başkan Bekir Yıldız, “İnşallah mesleğiniz adına güzel hizmetler yaparsınız. Toplum adına iş gören kurumlar olarak toplumdaki sıkıntıları, yükleri paylaşalım, hafifletelim, onların ayağına taş dokunmasın, rahatları daha iyi olsun, avantaj sağlayalım, önü açılsın gibi düşüncelerle çalışıyoruz. Sizin de aynı düşüncede olduğunuza inanıyorum. Bu şehrin işlerini bir türlü göreceğiz: Almanya’dan, Pakistan’dan insan transfer edipte belediyeyi, baroyu teslim edecek halimiz yok. Bu şehrin kendi imkanlarıyla ayakta durmasına kendine yeterli hale gelmesine elbirliğiyle gayret ediyoruz” dedi.

Kayseri Barosu Türkiye’de sözü olan baro olacak, diyerek görev istediklerini hatırlatan Fevzi Konaç,”Ülkesiyle inançlarıyla, geçmişiyle barışık bir baro algısı oluşmasına katkı sağlayacak çalışmalar yapacağız. Türkiye, Hukuk Devleti olmak için büyük bir mücadele veriyor. Kayseri Barosu bu hukuk mücadelesine en büyük katkıyı sağlayacaktır. Kayseri Barosu sorumluluğun farkında olarak hukuk ve avukatlar adına en önemli katkı veren Baro olacaktır” diye konuştu.