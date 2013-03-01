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Türkiye'deki Uyuşturucu Bağımlısı Sayısı

Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, son verilere göre Türkiye'de hala 500 bin uyuşturucu bağımlısının olduğunu söyledi.

Türkiye'deki Uyuşturucu Bağımlısı Sayısı
Adıgüzel, Yeşilay Haftası dolayısıyla cemiyet binasında düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle zehir tacirlerinin önemli geçiş güzergahlarından biri olduğunu belirtti.

Uyuşturucu kullanımına başlangıç yaşının 14'e kadar düştüğüne dikkat çeken Adıgüzel, "Sigara bağımlılığına yönelik önemli gelişmeler sağlanıyor. Maalesef gençlerimiz buna rağmen her geçen gün bu alışkanlığın tesirine kapılıyor. Her gün yüzlerce insan sadece sigara yüzünden ölümcül hastalıklara yakalanıyor" dedi.

Yeşilay Cemiyeti'nin çalışmalarına da değinen Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Cemiyetimiz 'Felaketten önce' sloganı ile çocuklarımızın ve gençlerimizin her türlü bağımlılıktan uzak kalmasının sağlamaya çalışıyor. Yapılan araştırmalarda, alkol sadece kişinin bedenine zarar vermekle kalmıyor, bunun yanı sıra toplumsal huzuru da zedeliyor. Bugün bir çok suçun alkollü iken işlendiğine şahit olmaktayız. Yeşilaycı olmak sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddeleri kullanmamaktan ibaret değil. Yeşilaycı olmak başkaları için de bir şeyler yapmaktır."
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