Bakan Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Gençlik Kolları Danışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, gençlik kollarının yalnızca AK Parti'nin değil, ülkenin de geleceği olduğunu kaydetti.

Yıldız, ''Sizin yaşınızdayken ülkenin geleceğine baktığımızda, çok farklı ümitsizliklerimiz vardı ama şimdi hiçbir hataya, hiçbir yanlışa kayıtsız kalma şansımız yok. O yüzden biz, dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlumun sesine kayıtsız kalamayız. Zulmün karşısında, mazlumun yanında yer almalısınız. Doğrunun yanında olursanız güçlenirseniz, güçlendikçe de doğruları yapma ve doğruları söyleme şansınız olur. Bizler buralara makam için gelmediğimizi söylemiştik. Şerefli mesleklerle uğraşıyoruz ama bütün bu makamlar ve meslekler, doğrunun ve mazlumun yanında olmanın üzerinde değil'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Gezi Parkı ile başlayan bir olaylar zinciri yaşandığını belirten Bakan Yıldız, şunları söyledi:

''Mısır'da da bir darbe yaşandı, ambalajsız verildi. Türkiye'de Gezi Parkı'nda başlayan olaylar için ilk başta gitmek isteyenler gördü ki olayın boyutu farklı. O nedenle geri durdu. Eğer oradaki amaç farklı olsaydı ilk başta biz de orada olurduk. Bu olayları iyi analiz etmeniz gerekir. Gelecekte içinizden birçok arkadaşımızın Türkiye'ye yön veren, Türkiye'yi yöneten bir yapı içerisinde olduğunu görürüz. Türkiye, kalkınmasına, büyümesine, ilerlemesine devam edecek. Türkiye'de kırılmalar zaman zaman ortaya çıkacak. Bunlar yaşandı ve ileride de yaşanacak. Kırılmalar planlanır, önemli olan buna nasıl karşılık vereceğiniz, nasıl karşılayacağınızdır. Madencilikle ilgili çalışmalara başlarken bizi zeytin ağaçlarını yok etmekle suçlamaya başladıkları anda biz araştırdık ve Türkiye'de 91 milyon zeytin ağacı olduğunu öğrendik. Şimdi geldiğimiz noktada 162 milyon adet zeytin ağacı var. Türkiye'den bir Suriye çıkartamayacaklar. Türkiye bir Mısır, Suriye, bir Irak olmayacak. Bunu siyaseten de söylemiyoruz. Gerçekten en kalbi duygularımla söylüyorum.''