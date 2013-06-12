Türkiye'nin 10 yıldır darbeye ihtiyacı var!

Batı'da Neo-con sağcıların demokrasi adına askeri darbe niyetleri açıktan savunulmaya başlandı. Bunlar halen çoğunluk olmasa ya da açıktan yazamasalar da Türkiye'yi darbe ile terbiye etme rüyaları görüyorlar. Bunun en son örneği Kanada'da yayın yapan National Post adlı gazete... National Post, Türkiye'de Taksim Gezi Parkı protestolarıyla ilgili olarak 'Türkiye'nin 10 yıldır, hatta 100 yıldır darbeye ihtiyacı olduğunu' yazdı.





Gazetenin yazarlarından Emmett Robinson tarafından kaleme alınan yazıda, 'Türkiye'nin, hükümetlerin tecavüzlerini engelleyecek mekanizmalara sahip, özgürlüklere saygı duyan demokratik bir ülke olması gerektiği, ordunun geçmişte yetersiz de olsa bunu garantiye aldığı' iddia ediliyor.





Türkiye'de cumhuriyetin kuruluşundan AK Parti'nin iktidara gelişine kadar geçen süreç üzerinde durulan yazıda, AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Avrupa Birliği ile yürütülen üyelik görüşmeleri sonucu, AB'nin isteği üzerine Türkiye'de ordunun rolünün azaltıldığı ve Milli Güvenlik Kurulu'nda değişiklikler yapıldığı belirtiliyor.





Yazının sonunda ise 'askeri darbelerin demokrasi için istenir olmasa da, Türkiye gibi olgunlaşmamış demokrasilere sahip ülkelerde İslami reflekslere karşı Batılı değerleri savunmanın yolu olabileceği' ileri sürülüyor.





Taksim Gezi Parkı olaylarının Kemalist ruhun yeniden canlanması olarak görüldüğü yazıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dize getirilmesi gerektiği' de söyleniyor ve Taksim olayları bir çeşit sivil darbe olarak nitelendiriliyor.



















