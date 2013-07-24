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Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Anketi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin Temmuz ayında gerçekleştirdiği 'Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nda Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı oldu.

Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Anketi
Andy Ar'ın yerel seçimlere 8 ay kala yaptığı ankette yüzde 68.1 ile ilk sırada yer alan Başkan Özhaseki'nin başarısını sürdürdüğü gözlenirken ilk üç sırada AK Partili belediye başkanlarının yer alması dikkat çekti.
Başkan Özhaseki'nin ardından %65,8 ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in ikinci sırada yer aldığı ankette üçüncülüğü ise %64,1 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey elde etti.
TÜM ANKETLERDE BİRİNCİ
Öte yandan Başkan Özhaseki, Mayıs ayında MAK Danışmanlık şirketinin 30 büyükşehirde yaptığı ankete göre Türkiye'de en başarılı belediye başkanı seçilmiş, Mart ayı içinde de yine Andy- Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nda bir kez daha zirveye oturmuştu.
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