TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ 3 ARALIK’TA HİZMETE SUNULUYOR

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici Ailesi işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tamamlanırken, merkeze kayıtlar alınmaya başladı. Başkan Büyükkılıç merkezin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hizmete başlayacağını söyledi.

40 KİŞİ KAYIT YAPTIRDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şimdiye kadar Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 40 kişinin kayıt yaptırdığını ifade ederek, “Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’miz tamamlandı. 40 tane öğrencimiz kaydoldu. Onu da 3 Aralık Engelliler Günü’nde hizmete sunacağız, daha doğrusu tanıtımını yapacağız. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ettiğinde Kayseri’mizde resmî açılışını yapacağız” diye konuştu.

ENGELLİLERİN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASI HEDEFLENİYOR

Bireysel ve grup eğitimi sınıfları, fizik-tedavi odası, atölyeler, yaşam evleri, aile ve bireysel görüşme odaları, çok amaçlı konferans salonu ile İç Anadolu’nun en iyi merkezi olma yolunda olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireylerin, bağımsız olması, kendi kendine yetebilmesi, üretmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi amaçlanıyor. Merkez ayrıca, kütüphane, spor salonu, yüzme ve hidroterapi havuzu, engelsiz spor salonundan, spor sahası, hobi bahçesi, kum havuzuna kadar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını desteklerken, sosyal yaşam becerilerini güçlendirecek.

GENİŞ PROJE ALANINDA HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Proje arsa alanı 8 bin 700 metrekare olan ve Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenli kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor. Proje bünyesinde; 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alıyor. Ayrıca çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da bulunuyor.