Türkiye'ye Örnek Oluyorsunuz

Argıncık'ta yaptırılan sosyal tesisin temel atma törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, Kimse Yok mu Derneği Genel Başkanı Ünal Öztürk, Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Abdurrahman Haskaraman ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Abdurrahman Haskaraman, dernek için böyle bir sosyal tesisin yapılmasına arsa bağışında bulunan hayırseverlerin önemli katkısı olduğunu ifade ederek tesisin inşası ile ilgili katkıları bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve hayır sahiplerine teşekkür etti.

Kimse Yok mu Derneği Genel Başkan Ünal Öztürk ise Kayseri'nin her konuda olduğu gibi yardım konusunda da Türkiye'ye örnek olduğunu ve örnek bir hizmeti vermek amacıyla yeni bir inşa edildiğini belirtti. Dar gelirli insanlara hizmet götürmenin ancak lojistik imkanları da sağlamakla olacağını aktaran Öztürk, "Kayseri'ye tebrik ediyoruz ve bu hizmetin sağlanması adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu lojistik tesisler, sosyal tesislerin sağlanması yardım kuruluşları için çok önemlidir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, Kimse Yok mu Derneği'nin önemli bir hizmet için önemli bir adım atarak sosyal tesis inşa ettirdiğini belirterek, bu tür hayır kurumlarının dar gelirli insanlara ulaşma, onların ihtiyaçlarını karşılama adına çok önemli olduğunu vurguladı. Türk insanın kültürü ve medeniyetinin dünyaca örnek alındığını anlatan Özhaseki, "Devletin bize eğitim amaçlı sağladığı bir imkanla Amerika'ya gittik. Orada filmlerin çekildiği mekanın bulunduğu şehirde çok üzücü bir olaya şahit olduk. Yol boyunca kirli bezlere sarılmış yaşlı insanların sokakta yaşadığını gördüm. Üzüldüm. Sorduk bu insanlara neden sahip çıkılmadığını. Bize şunu anlattılar. Polis her hafta düzenli bu yaşlıları kontrol ediyormuş. Ne için biliyor musunuz? Gelip ayağı ile dokunarak 'hayatta mı öldü mü?' diye bakmak amacıyla. Eğer öldüyse ilgili kurumu çağırıp doktor tarafından hayatını kaybettiği kesinleşince mezarlığa götürüp defnediliyormuş. Orası da bir medeniyet bizde bir medeniyetiz. Aramızdaki farkı hep birlikte görelim. İyi değerlendirelim." diye konuştu.

Milletvekili Yaşar Karayel ise, tüm hizmetlerin ana sebebinin iki şeye bağlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bunlar biri siyasi istikrar, diğeri de ekonomik istikrar. Eğer bunlardan birisi bozulur ise, bu hayırlı hizmetlerin hepsi daha önceden yaşadığımız gibi birileri gelir bunları tarumar eder. Bunları yapmak isteyenlere asla taviz vermeden işimiz düzgün yapmalıyız. Şunu da belirtmek isterim. 7 aydan beri uğraşarak, Türkiye'nin geçmişteki 50 yılını tespit etmek için sizleri temsilen TBMM'de Darbeleri Araştırma Komisyonu kuruldu. O komisyonda gördük ki, bu hizmetlerin yapılabilmesinin 2 önemli unsuru var. Bunlardan biri siyasi istikrar, diğeri ekonomik istikrar. Bunlardan biri bozulursa, memleketin geleceği yine o karanlık emellerin ellerine geçebilir ve kazanımlarımızın hepsi elden gidebilir. Bu istikrarın bozulmaması için, birliğimize, dirliğimize, memleketimize, milletimize, şehrimize ve hayırseverlerimize sahip çıkmamız lazım."

Konuşmaların ardından dualarla sosyal tesis için ilk harç temele konuldu. Milletvekilleri, belediye başkanları ile dernek başkanı ve katılımcılar birlikte temel atılması için butona bastılar.