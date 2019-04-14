Türklerin yeni sosyal medyası 'Ellam'

Almanya'da doğduğunu ve İsviçre'de yaşadığını söyleyen 38 yaşındaki Muhsin Dikmen, "Biz Türkiye’nin kendi sosyal medyasını kurmaya karar verdik" diyerek bir yıllık uğraşların ardından diğer sosyal medya uygulamalarına rakip olarak 'Ellam' uygulamasını ortaya çıkardıklarını söyledi. Uygulamanın şu anda kullanılmaya başladığını ve 6 bin 500 civarında üyesinin bulunduğunu belirten Dikmen, "Üye sayımız gün geçtikçe artıyor. Sosyal medyamızdan üyelerimiz memnun olduğu için, faaliyetlerimizden memnun oldukları için birbirlerine tavsiye ediyorlar. Günden güne ‘Ellam’ ailesi büyüyor" diye konuştu.







Ellam sözünün Anadolu'dan çıktığını ve 'galiba' anlamına geldiğini söyleyen Dikmen, "Önce Anadolu’yu fethedeceğiz, sonra Türkiye’yi, daha sonra ise Türk devletlerine açılacağız" dedi. Dikmen uygulamaya vatandaşların nasıl ulaşacağını ise şöyle anlattı:

"Vatandaşlar internet tarayıcısında ellam.com.tr olarak sayfamızı bulabilirler. Play Store veya App Store’da uygulamamıza isteyenler ‘Ellam’ yazdığı zaman ulaşabilirler veya Türk sosyal medya yazdıkları zaman yine uygulamamıza ulaşabilirler. Bu uygulamamızı vatandaşlar cep telefonlarına indirerek rahatlıkla kullanabilirler. Uygulamada logomuzu çift hilal olarak tasarladık. Küçük hilali muhafaza eden büyük hilal olarak yaptık. Sayfamızda diğer sosyal sayfalardaki gibi her şey mevcut. Hikayelerimizi koyabiliyoruz, gönderilerimiz oluyor, anket yapabiliyoruz veya konumumuzu koyabiliyor, duygularımızı anlatabiliyoruz. Takip seçenekleri bulunuyor, istediğiniz insanlar paylaşımlarınızı görebiliyor. Bizim ‘Ellam’ uygulamamızda kelime filtremiz var. Kötü kelimeler filtreleniyor ve yıldız olarak gösteriliyor veya direkt olarak uygulama tarafından silinebiliyor. Sosyal medyamızın her açıdan temiz olmasını sağlıyor.”



