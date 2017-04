TÜRKSAT şehidi Ali Karslı’nın oğlu:

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında televizyon yayınlarını kesmek isteyen cuntacı askerlerin TÜRKSAT’a açtığı ateş sonucu şehit düşen Ali Karslı’nın oğlu Oğuzhan Karslı, darbeci askerlerin verdikleri ifadelere ilişkin, «Onlar inkar etse de bu millet kendisine kurşun sıkanı, vatanına göz diken hainleri asla unutmayacaktır.” dedi.



TÜRKSAT şehidi Karslı’nın Erciyes Üniversitesinde öğrenci olan 20 yaşındaki oğlu Oğuzhan Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜRKSAT kampüsü ile oturdukları lojmanların yakın olduğunu, bu nedenle cuntacıların helikopterlerden açtıkları ateşe tanıklık ettiklerini, yaşananları yakından gördüklerini söyledi.

Babasının TÜRKSAT’ın hukuk müşavirliği biriminde çalıştığını belirten Karslı, mesaisi biten babasının eve geldiğini ancak yaşanan hareketlilik üzerine tekrar TÜRKSAT’a döndüğünü anlattı.

Karslı, 15 Temmuz günü babasının bir inisiyatif alarak devriye gezen TÜRKSAT aracının şoför koltuğuna geçtiğini, kendilerinin de bu sürede olanları anlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Babasını sık sık aradıklarını ancak bir süre sonra ulaşamadıklarını ifade eden Karslı, ilerleyen saatlerde lojmanları boşaltmalarının istendiğini, yoksa beş dakika içinde lojmanların yerle bir edileceğinin kendilerine söylendiğini, bunun üzerine başka bir yere sığındıklarını belirtti.

15 Temmuz gecesinin Türkiye’nin yaşadığı kara bir gece olduğunu vurgulayan Karslı, “Canlı olarak bu geceyi yaşadık. Babam o gün mesaisi bittiği için eve gelmişti. Kendine bir pay çıkardı ve kahramanca dışarı çıktı. Darbeyi engellemek için çabaladı ve kahramanca şehit oldu. Hem TÜRKSAT’ın önündeki askerler hem de havadan ateş edenler epey mermi harcayarak babamızın şehit olmasına neden oldu. Sanki bir yabancı ülkenin askerine, vatandaşına kurşun sıkar gibiydiler, gözlerini karartmışlardı.” diye konuştu.

Karslı, bu vatan için ailelerinden bir şehit verdiklerini, bundan dolayı da başlarının dik olduğunu aktardı.

“Babamın davası 4 Nisan’da başlayacak”

Savunmasız halde olan babasının ve arkadaşlarının yoğun bir ateş altında mücadele ettiklerine dikkati çeken Karslı, şunları kaydetti:

“Bu darbeye kalkışan herkesin, darbeden haberdar olan herkesin suçlarını itiraf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemin hakimine, savcısına güveniyorum. Allah’ın izniyle cezalandırılacaklarına inanıyorum. İdam yasal olarak uygun değil ama kesinlikle bir imkan verilirse biz bunu destekliyoruz. Babamın davası 4 Nisan’da başlayacak. Biz orada olacağız, isteklerimizi dile getireceğiz. (Darbecilerin) Verdikleri ifadeler kendilerine yakışır şekilde, hain oldukları için ifadeleri de öyle. Onlar inkar etse de bu millet kendisine kurşun sıkanı, vatanına göz diken hainleri asla unutmayacaktır. Hepsi ‘Yapmadık, masumuz, haberimiz yoktu’ diyor. Bunlar doğru değil tabii ki. Bunlar suçlarını kabul etmese de bu millet onları hafızalarına kazıdı.”

Karslı, her an babaları yanlarındaymış gibi hareket ettiklerini aktararak, “Babam şehitlik makamına ulaştı. Bizim yanımızdan bu şekilde ayrıldı. Her anımızda onu düşünüyoruz. Vatan, millet bilincinde olan birisinin bu şekilde hayata göz yumması bize gurur veriyor.” ifadelerini kullandı.

AA