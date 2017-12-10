TÜRSAB’DA “DEĞİŞİM” SANCISI

3 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan TÜRSAB Genel Kurulu’nun, açıklanan bildiriyle ertelendiği duyurulmuştu. Kulis dedikodularına göre, bir süredir devam eden seçim propagandalarından Kültür ve Turizm Bakanlığı da rahatsızlık duymaktaydı. TÜRSAB Yönetim Kurulu kararı ile ertelen seçimler sayesinde zaman kazanan Turizm Bakanlığının TÜRSAB hakkında nihai kararını ilerleyen günlerde vermesi bekliyor.

Konuyla ilgili TÜRSAB’tan şu şekilde açıklama yapılmıştı:









“1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 34.maddesinin (A) bendi gereğince; Birliğimizin, 23.Olağan Genel Kurulu, 26.11.2017 Pazar günü saat 10:30’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yasa gereğince çoğunluk aranmaksızın, aynı yer ve aynı saatte 02.12.2017 Cumartesi günü, seçimlerin ise ikinci toplantıyı takiben 03.12.2017 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında aynı yerde yapılacağı, Yönetim Kurulumuzun 20.09.2017 tarih ve 52 no.lu olağan toplantısında karar altına alınmıştır. Ancak söz konusu Genel Kurul hazırlık sürecinde yaşanan bazı hususlar nedeniyle, Genel Kurulun selameti açısından aşağıdaki kararın alınması zarureti hasıl olmuştur. Bu nedenle; Genel Kurul öncesinde gerek sözlü, gerekse sosyal medyada üyeler arasında meydana gelen yazışma trafiğine bağlı olarak ortamın gerginleştiğinin tespit edilmesi ve Genel Kurula katılacak üyeler arasında önemli bir kutuplaşmanın meydana gelmesi, dolayısıyla Genel Kurul salonunda ciddi bir kaos yaşanacağı öngörüldüğünden ve toplantı esnasında huzur ve sükunetin kontrol edilmesinin mümkün olamayacağı anlaşıldığından 23.Olağan Genel Kurulun ertelenmesine, oybirliği ile karar verildi.”

“Üyelerin büyük çoğunluğu değişim istiyor”

Yurt genelinde yaklaşık 5 bin üyesi olduğu öğrenilen TÜRSAB’ta yaklaşık yüzde 75’lik kesimin, mevcut yönetimin üyelerin beklentisine karşılık veremediği gerekçesiyle değişim istediği belirtiliyor. Kayseri’deki acentaların büyük çoğunluğunun da bu görüşte olduğu öğrenildi.







Firuz Bağlıkaya güçlü görünüyor

Bazı üyelerden alınan bilgilere göre seçimleri aday olan Firuz Bağlıkaya’nın kazanacağı belirtiliyor.

“Karar sivil iradeye yapılmış bir darbe girişimidir”

Erteleme kararına ilişkin olarak Antalya firmalarından SAB TOUR’un Kurucu Ortağı Mehmet Nezih Hacıalioğlu, ortaya konan tavrı sivil iradeye yapılmış darbe girişimi olarak değerlendirdi.

Hacıalioğlu; “Yönetim Kurulu bir karar aldı ama hükmü yok. Kanunen yapılır. Turizm Bakanlığımız ve Hükümetimiz doğru kararı verecektir. Ben güveniyorum. 4902 delegenin 3500’ü değişim için seçim istiyor.” dedi.





BAŞARAN ULUSOY



Diğer yandan TÜRSAB Başkanı olan ve daha önce de 23. genel kurul için de adaylığını açıklayan Başaran Ulusoy, yaptığı bir açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Kayseri Gündem

