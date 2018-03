U-20 KAYSERİ'Yİ DÜNYA'YA BİRAZ DAHA TANITTI

2010 yılında Dünya Basketbol Şampiyonasına ev sahipliği yapan Kayseri, şimdi de Dünya Futbol Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonun gerçekleştirildiği şehirler arasına girerek adını bir kez daha dünyaya duyurmayı başardı. Bu büyük şampiyonalarla dünyaya kendini tanıtan Kayseri, farklı ülkelerden şampiyona için gelenlerin hayranlığını da kazandı.

DÜNYA'NIN HER YERİNDEN İNSAN GELDİ

U-20 Dünya Şampiyonası'nın B Grubu maçları Kayseri'de oynanıyor. Bu grupta bulunan Küba, Güney Kore, Nijerya ve Portekiz kafilesi Kayseri'yi görme fırsatı buldu. Grup maçlarının ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Gana kafileleri de Kayseri'ye geldi. Böylece, Güney ve Kuzey Amerika'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın farklı bölgelerinden insanlar Kayseri'yi tanıdı. Pek çok ülkede Kayseri'deki maçlar naklen yayınlandı ve birçok yabancı gazeteci Kayseri'ye gelerek buradan ülkelerine haberler geçti. İşte bu haber ve yayınlarda Kayseri ismi defalarca dile getirildi ve şehrin güzellikleri anlatıldı.

KAYSERİ'YE HAYRAN KALDILAR

Grup maçları için Kayseri'ye gelen kafilelerde yer alanlar Kayseri ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Antrenman ve maçlar nedeniyle Kayseri'yi çok fazla gezememekten yakınan Küba Milli Takımının Teknik Direktörü Raul Gonzales Kayseri'nin çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. İnsanların çok sıcakkanlı ve çok misafirperver olduğunu ifade eden Gonzales, "İnsanlar her şeyden önce eğitimli ve saygılılar. Burada olmaktan çok mutluyum. Maçlarımızı oynadığımız stadyum da her şeyiyle çok güzel" dedi. Küba'nın forvet hattında mücadele eden oyuncusu Maykel Reyes de benzer ifadelerle Kayseri'yi çok beğendiğini belirtti. Kayseri'nin daha önce ziyaret ettiği şehirlerden çok daha güzel olduğunu vurgulayan Reyes, "Çok güzel bir şehir. Daha önce ziyaret ettiğim tüm şehirlerden daha güzel. Herkes bizi çok iyi ağırlıyor. Bu şehri görme şansı bulduğum için çok mutluyum. Bizi ağırlayanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kayseri Erciyesspor'un Hacı Boydak Tesislerinde antrenman yapan Portekiz Milli Takımının oyuncuları da Kayseri ile ilgili beğenilerini dile getirdi. Portekizli futbolcu Ricardo Prejra Türkiye ve Kayseri'yi çok sevdiğini belirterek, "Erciyes Dağı ile şehrin düzeni ve rahatlığı çok güzel. İnsanlar son derece sevecen. Burayı daha iyi tanımak isterdim. Ama ne yazık ki vakit darlığı var. Stadınız da çok güzel. Zemini çok beğendim" dedi. Portekiz'in bir başka genç yıldızı Tiago Silva da her şeyi çok güzel bulduğunu belirterek, insanların ilgisi ve şehrin atmosferini çok beğendiğini söyledi.