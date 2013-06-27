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U-20? ‘YİMEDİ’

U-20 DÜNYA KUPASI’NIN KAYSERİ’YE ETKİSİ OLMADI

U-20? ‘YİMEDİ’
Kayseri esnafı, U-20 Dünya Kupası’nda beklediği hareketliliği yakalayamadı. 
U-20 Dünya Kupası’nın oynandığı Kayseri’de esnaf ekonomik olarak beklediğini alamadı. Pastırma ve sucuk satan esnaf Murat Korkmaz, şehir merkezinde U-20 Dünya Kupası’nın bir etkisi olmadığını söyledi. Çarşı esnafının beklediğini alamadığını belirten Korkmaz, “U-20 Dünya Kupası'nın esnafa pek bir katkısı olmadı. Özellikle şehir merkezinde yer alan esnafımıza bir faydası olmadı ancak Kayseri çıkışında bulunan pastırmacılarda biraz hareketlilik olduğu söyleniyor. Maçlara izlemeye gelen turistler, şehir merkezine trafik olduğu için girmedi ve daha çok şehir dışındaki yerlerden alışveriş yapmayı tercih etti” diye konuştu. 
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U-20? ‘YİMEDİ’
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