U20 Dünya Kupası Maçları Kayseri'ye Büyük Katkı Sağlayacak

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, “Bildiğiniz gibi gurbetçi vatandaşlarımız Kayseri'ye gelmeye başladı. Bunun pastırma, sucuk fiyatlarını etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü et fiyatları uzun zamandan beri sabit gidiyor. Yaz mevsimi bildiğiniz gibi pastırmacılığın durgunluk dönemi. Bundan dolayı ben pastırma fiyatlarının artmayacağı kanaatindeyim. Pastırma, sucuğun zaten en ölü geçen ayı Mayıs, Haziran'dır ama önümüzdeki ayın Ramazan olması ve ardından da okulların açılacak olmasıyla inşallah belli bir seviyeye gelir fakat pastırma, sucuk fiyatların bu sezon artacağı kanaatinde değilim” diye konuştu.

Yem fiyatları ile ilgili değerlendirmede de bulunan Ünlü, “Sezon yeni başladı. Eski fiyatlı yemler artık bitiyor. Bilindiği gibi bu Urfa, Güneydoğu ve Adana'dan arpa, buğday ve saman çıkmaya başladı. Zaten beside de biraz azalma var. Niye azalma var? Danası olmayan ineklerin büyük bir kısmı kesildi. Kurban Bayramında kesilen hayvanların yerine besicimiz para kazanmadığı için hayvanda bağlamadı. Ben bu durumu yakından takip ediyorum. Saman fiyatları zaten eskiye göre düştü. Fiyat düşünce zaten dışarıdan gelmesine gerek kalmıyor. İnşallah havalarda böyle giderse, üretimde bol olursa yem fiyatlarının artmayacağı kanaatindeyim. İnşallah da artmaz. Besicinin sırtına çok büyük maliyet getiriyor” şeklinde konuştu.

U20 Dünya Kupasının Kayseri’ye önemlifaydaı sağlayacağını kaydeden Ünlü, “Tabi maçların oynanması Kayseri ve ekonomiye katkı olacak. Belki dışarıdan gelenler pastırma, sucuğu bilmeyebilir ama kupa maçı için gelen giden nasılsa bir otelde kalacak, lokantada yemek yiyecek, merak edecek, bunun zararı yok faydası var. Bu organizasyonun yapılmasının Kayseri'ye çok faydası olacak” dedi.