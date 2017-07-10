Uçak havalandığı gibi geri indi

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Erkilet Havaalanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere kalkış yapan THY’e ait TK 2011 sefer sayılı yolcu uçağının motoruna bir süre sonra kuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknik arıza oluşan uçağın kaptanı, Erkilet Havaalanı'na yeniden dönme kararı aldı.
Yolcular uçaktan tahliye edilirken, uçağın arızasının giderilmesi için bakıma alındı.
İHA
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Erkilet Havaalanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere kalkış yapan THY’e ait TK 2011 sefer sayılı yolcu uçağının motoruna bir süre sonra kuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknik arıza oluşan uçağın kaptanı, Erkilet Havaalanı'na yeniden dönme kararı aldı.