Üçkan: “Malum parti için gerekli çalışmalar yapılsın”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, dernek binasında yaptığı basın toplantısında Adıyaman şehidi Taha Uluçay ve Irak’ta şehit edilen Türk diplomat Osman Köse ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Dernek Başkanı Üçkan, “Adıyaman’da Kayserili hemşerimiz Taha Uluçay’ı hakka gönderdik, şehadet şerbeti içerek rahmana kavuştu. Ülkemizin başı sağ olsun. Hainler bir kez daha gerçek yüzünü gösterdiler. Bir Taha şehit olurken, bin Taha göreve hazırdır. Kayseri halkı olarak biz bunu herkese göstermiş olduk” diye konuştu.



“Terör hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek” diyen Başkan Yılmaz Üçkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Terörle mücadelemizin kararlılıkla sürmesi ve şehitlerimizin kanının yerde kalmamasını umut ediyoruz, Taha’mızın da en kısa zamanda hesabı sorulacak. Terör hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. Bunun FETÖ’sü de, PKK’sı da hepsi ülkemiz üzerinde oynanan oyunun parçasıdır. Vatan bayrak, ezan kutsalımızı canımız pahasınca korumaya devam edeceğiz.”

Irak’ın Erbil kentinde bir Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ’ın ağabeyinin HDP’li milletvekili Dersim Dağ’ın olmasını da eleştiren Üçkan, “Kısa süre önce Irak’ta bir diplomatımızın şehit edilmesi de bizleri derinden yaralamıştır. Özellikle terör örgütünün sempatizanları ve terör örgütü içerisinde bulunanlar için bir gerçeği de bu saldırı ortaya çıkarmıştır. Yani kardeşi terör örgütüne hizmet ederken, burada da bir kardeşi kutsal meclisimizde bulunmakta. Biz bu tür lanetlenmiş kişilerin mecliste olmasını istemiyoruz, meclisimizin kirletilmesini istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak diyoruz ki bir kardeşi hain terör örgütü elamanı olurken bir kardeşinin mecliste olması bizleri derinden yaralıyor” ifadelerini kullandı.



Bu konuda milletvekillerine seslenen Üçkan, “Bir an önce yüce Türk milletini temsil eden tüm milletvekillerimize diyoruz ki malum parti için gerekli çalışmalar yapılsın, fezlekeler hazırlansın ve bir an önce kutsal meclisimiz bu pisliklerden temizlensin. Gerçek yüzleri bir daha net olarak ortaya çıkmıştır. Şehit aileleri ve gaziler olarak bunun takipçisi olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

