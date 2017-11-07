Üçkan’dan gazilere şiddete tepki

Konuşmasına Mardin’de trafik kazası sonucunda şehit olan özel harekât polisi Abdulvahap Tanış’a Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Başkan Yılmaz Üçkan, “geçtiğimiz Cuma günü şehitlik ve gaziliğin toplum içerisinde itibarının zayıflaması konusuyla ilgili Eskişehir’de 44 şube ve 13 temsilcilik olarak bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayda şehitliğin ve gaziliğin manevi boyuttaki yeri ve kurumlar içerisindeki durumunu değerlendirdik. Biz bunları dile getirirken çalıştayın sona erdiği gün, tespitlerimizi destekler şekilde iki gazimize saldırdılar.







Tüm şehit ve gazi camiası adına insanlık dışı bu saldırıları kınıyoruz. İki gazimizi benzin istasyonunda darp ederek yaralayan canilerin de cezasını bulmasını istiyoruz. Ki bizim şehit ve gazilerimiz, o canilerin bile evlerinde rahat uyumaları için fedakarlıkta bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki, şehitlik ve gazilik toplum içerisinde değerini günden güne yitirmektedir. Biz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği olarak, her zaman dile getirdiğimiz üzere, şehit ve gazilerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız” şeklinde konuştu

Üçkan, yetkililere ve siyasilere konuya sahip çıkmaları, topluma da her fırsatta bu ve benzeri saldırıları kınamaları çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı.

Haber: Tuba Köksal