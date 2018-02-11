Ücretli öğretmen maaşı 2018-saatine göre gelir tablosu

Ücretli öğretmen maaşları ne kadar oldu, 2018 ücretli öğretmen net maaş gelir tablosu haberimizde. öğretmenlik başvurularının artık e-devlet şifresi ile yapılacağını daha önce bildirmiştiK. Peki 2018 yılında ücretli öğretmen maaşları nasıl olacak, ücretli öğretmen maaş zammı ne kadar oldu? Ayda 120 saat ve üzeri ders veren bekar, evli, evli ve çocuklu, eşi çalışan 1 çocuklu, eşi çalışmayan 1 çocuklu öğretmen ne kadar ücretli öğretmen maaşı alabilecek? 2018 ücretli öğretmen maaş tablosu aşağıda.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER AYDA KAÇ TL MAAŞ ALIYOR:Ülkemizde kamuya her sene binlerce öğretmen alımı gerçekleştirilse de, kamuya giremeyen öğretmenler için aldıkları ücret yeterli olmamaktadır. Kamu haricinde çalışan öğretmenlerin en çok yakındıkları durum aldıkları maaşlarıdır. Bu yüzden çok sayıda mezun öğretmen, kamuda çalışma olanağı elde edememekte ve işsiz kalmaktadır. Devlet, hem bünyesindeki öğretmen açığını bir nebze azaltmak, hem de ataması gerçekleştirilememiş öğretmenlere azda olsa maddi gelir sağlamak amacıyla ücretli öğretmenlik sistemini ortaya çıkarmıştır. Her sene çok sayıda ilimizde ücretli öğretmenlik alımları yapılmakta ve bu vesile ile okullardaki ücretli öğretmenlik açığı da kapatılmaktadır. Peki 2018 yılında ücretli öğretmenlik kaç TL oldu?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine 2018 yılında ilk 6 ayı için %4 oranın zam yapıldı. Enflasyon oranının %5,69 olarak açıklanmasının ardından da ücretlere ilave 1.69 oranında da zam ilave edilerek, toplam zam %5,69’a ulaştı. Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması, ek ders üzerinden öğretmenin girdiği ders saatine göre yapılmaktadır.





2018 NET ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?:

120 Saat üzerinden Maaş Hesabı: - Ayda 120 saat derse giren (Bekar): 1.471,35 TL -

Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.471,35 TL -

Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.494,35 TL -

Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.516,35 TL -

Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.547,35 TL -

Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.554,35 TL -

Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.501,35 TL -

Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.524,35 TL -

Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.547,35 TL -

Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.554,35 TL

132 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

- Ayda 132 saat derse giren (Bekar): 1.603,28 TL -

Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.603,28 TL -

Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.626,28 TL -

Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.648,28 TL -

Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.679,28 TL -

Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.694,28 TL -

Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.633,28 TL -

Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.656,28 TL -

Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.679,28 TL -

Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.709,28 TL

Vergi indirimi veya İcra Kesintisi varsa bunlarda ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır. Yukarıdaki maaş hesaplamaları yapılırken Brüt maaştan %15 vergi dilimi+Damga Vergisi+SSK kesintisi yapılmış, daha sonra üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenmiştir.

SİGORTA ve DİĞER HAKLAR NELERDİR: Ücretli öğretmenlerin sigortaları da diğer kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere göre daha düşük yatabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ataması ile yerleşen öğretmenlerin maaşlarında zorunlu tatil, resmi tatil vb. gibi günlerde kesinti yapmamakta fakat ücretli öğretmenler girmedikleri dersler, okulun tatil olduğu günlerde ödemesini eksik almakta ve sigortası da buna göre yatmaktadır. (internethaber.com)