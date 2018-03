Ucuz Saatlere Dikkat!

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Toplantı Salonu'nda yapılan seminerde, Türkiye'deki saatçi esnafının sorunları dile getirildi. Saatçi esnafının sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıya Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, İstanbul Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Murat Beğ ile İstanbul, Gaziantep, Kırşehir, Adana ve Kayseri'de faaliyet gösteren oda başkanları ve esnaf katıldı. Seminerden sonra basın mensuplarına konuşan İstanbul Saatçiler Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyesi Recai Kırıcı, Kayseri'nin bu konuda hayli ileride olduğunu ancak İstanbul gibi metropol bir şehrin hala bu sorunu çözemediğini ifade etti. Saatin tanınmadan satışının yapıldığını belirten Kırıcı, "Saatin kalitesini, kalibresini, içindeki makinenin kalitesini bilmeden satışı yapılıyor. Bölgeler itibariyle, her pazar kurulan yerde muhakkak ki saat satışı vardır. Her butikte saat satışı vardır. Çakmakçısı, gözlükçüsü, kırtasiyecisi, gümüşçüsü, kuyumcusu, telefoncusu artık meslek, mesleğinin hariciliğine çıkmış, bütün meslek dallarının içine sanat olmaya başlamıştır. Çünkü burada mesleğinin icraatını yapan esnafımızın mağduriyeti söz konusudur. Burada bir de gelen saatlerini satılan saatlerin kalitesi söz konusudur." diye konuştu.

UCUZ SAATLER KANSER YAPIYOR

Ucuz saatlerin içinde bulunan maddelerin, insan sağlığı açısından tehlike arz ettiğini ve kansere neden olduğunu vurgulayan Kırıcı, "Teknik üniversiteden aldığımız raporda, insan sağlığını tehdit eden kanserojen madde taşıdığının ifadesi var. Bunun yanı sıra, piyasadan aldığımız 3-4 adet saatin İstanbul Teknik Üniversitesi metal kürsüsünde analizini yaptık. Buradan gelen raporda, kanser yaptığının ifadesi var. Bunlar genellikle sokakta pazar tezgahı tarzında satılan, bilgi sahibi olmayan kişilerce satılan saatlerdir." ifadelerini kullandı.

KAYSERİ İSTANBUL'DAN DAHA SAĞLIKLI

Kayseri'yi gezdiklerini ve insan sağlığı açısından zararlı olacak saatlere rastlamadıklarını kaydeden Kırıcı, İstanbul'un bir metropol şehri olduğunu, her bir ilçesinin Kayseri kadar olduğunu bu yüzden belediyelerin işi daha sıkı tutmaları gerektiğini söyledi. Kırıcı, "Kayseri'nin çoğu yerini gezdik. Böyle bir saatin varlığını görmedik. Ya yerel belediyelerin çalışması ya da birlik başkanının burada çalışmaları, işporta denilen olayı tezgah üztünde satılan saatleri ortadan kaldırmış gibi gördüm. Ancak İstanbul metropol bir şehir. Her bölgesi, ilçesi bir Kayseri, Erzincan veya Malatya gibi şehirler. Belediyelerin bu işi çok sıkı tutmasını istiyoruz. Bu kadar mücadele ediyoruz ama maalesef işe yaramıyor." şeklinde konuştu.

YILDA 60-70 MİYON DOLARIMIZ ÇÖPE GİDİYOR

Ülkeye giren ucuz ve sağlıksız saatler nedeniyle her yıl 60-70 miyon doların çöpe gittiğini dile getiren Kırıcı, "Sokaktaki saatte kanser var dediğiniz zaman, bugün işportada satılan saatlerin yüzde 80'inde göçmenler tarafından çantalar içerisinde ucuz saat olduğu içinde gezmek suretiyle satılıyor. Özelliğinden ötürü bu saatler yılda en azından diyebilirm ki, 1 miyon tanesi çöpe gittiği zaman hesabını yaparsak 60-70 miyon dolarımız çöpe gidiyor. Bu işin bir de başka boyutu var. Diyeceksiniz ki bunlar ne oluyor? İşte bunları kaldırmak belediyelere düştüğüne göre belediyelerin bunları kaldırması gerekiyor." dedi.