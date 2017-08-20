Uğur Dursun’un duruşması Kasım’a ertelendi

Kayseri Adliyesinde görülen davada kriminal incelemede telefonunda ByLock olmadığı anlaşılan Dursun’un serbest bırakılması beklenirken hakimin kriminal raporu değil de MİT raporunu baz alması sebebiyle yeniden Nevşehir Cezaevi’ne gönderilmesi duruşmayı izlemek için gelen yakınları ve dostlarını üzdü.

Adliye önünde açıklama



dliye önünde bir açıklama yapan Özgür-Der, Hilal-Der ve Hilal TV çevresinden arkadaşları ile Uğur Dursun’un yakınları “FETÖ/PDY çetesiyle hiçbir bağlantısı olmadığına inandıklarını ve kendisine kefil olduklarını” belirterek adaletin bir an önce tecelli etmesini beklediklerini söylediler.





Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı ve Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş da burada kısa bir açıklama yaparak “geciken adalet adalet değildir” dedi.



(Kayseri Gündem)