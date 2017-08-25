Uğur Sokak ‘Kültür Sokağı’ olmalı

Uğur Sokak’ın layık olduğu şekilde değerlendirilmediğini belirten Mahmut Malatyalı, Tennuri Hazretleri türbesi, Kayseri Lisesi, Atatürk Evi, Güpgüpzade Konağı’na da yakın olan bu sokağın Kayseri’nin tarih ile iç içe yaşayan tek yeri olduğunu, kültür sokağı haline gelmesinin belediyeler ve Kayseri esnafı için de büyük avantaj olacağını söyledi.







Aynı sokakta bulunan Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanat Derneği’nin Başkanı Yusuf Kartal ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Sokağı’nda yaptığı faaliyetleri yıl boyunca bu sokakta yapabileceğini, Kayseri’ye gelen turistleri Kapadokya’ya göndermek yerine şehir içinde tutmak için caba harcanması gerektiğini, sokağın değişmesi halinde sanatçılar için de önemli bir yer haline getirilebileceğini vurguladı.







Bakmayın soyadının Malatyalı olduğuna…

“Çayseri” isminin âşık olduğu Kayseri şehrinden geldiğini belirten Malatyalı, “bakmayın soy ismimin Malatyalı olduğuna… Kayseri’nin yerlisiyim. Mahallem Çorakçılar. Hatta aile kütük sıra numaram bir… Mahallede ilk yazılan aile biziz. O kadar Kayseriliyim. Çayseri’yi 5 ay önce açtım. Daha önce başka bir işte çalışırken ‘Çaygara’ diye bir yer gördüm. Dedim ki ‘Adam Ankara’dan gelmiş ve memleketinin ismini Kayseri’de yaşatıyor. Ben de bir Kayserili olarak neden kendi şehrimin ismini bu şekilde yaşatmıyorum’ böylece Çayseri ismi ortaya çıktı. Şu anda çay evimizin bulunduğu yer önceden kasap dükkânı olarak işletiliyordu. Onun için ilk aldığımda çay evi işletmek için uygun bir yer değildi. Dekorasyonuyla özel olarak ilgilendim, iç döşemeleri ve parkelerini yaptım. Amacım yaşayan bir yer yapmaktı. İnsanlar Talas’a gidiyor. Niye gidiyor! Çok güzel mekânlar var diye… Ben de diyorum ki mekândan kastın ne 700 metre kare dükkân, İçi çok lüks koltuklarla döşenmiş. Mekân deyince benim aklıma yaşayan bir yer geliyor. O yerler yaşamıyor. Ama burası yaşıyor.” şeklinde konuştu.







Sokak layığıyla değerlendirilmiyor…

Uğur Sokak’ta kültürel faaliyetlerin yapılmasının sokağın çehresini tamamen değiştireceğinin altını çizen Malatyalı sözlerine şöyle devam etti;

“Çayseri’yi özellikle bu sokakta açtım. Aynı paraya belki Talas’ta da bir yer açabilirdim. Orada belki daha çok kazanabilirdim. Ama bunu tercih etmedim. Burası o kadar güzel bir sokak ki… Burayı layığı ile değerlendirmemek Kayseri’nin ayıbı. Kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir sokak olarak değerlendirilebilir. Kayseri’nin yaşayan yeri burası… Ok Burcu’ndan, Yoğunburç’a kadar olan kısmı fotoğrafçılar için sergi alanı yapılabilir, sokak sanatçılarına bu sokakta yer verilebilir. İnsanların gezebileceği, dışarıdan Kayseri’ye gelen insanların ziyaret edebileceği bir yer haline getirelim istiyoruz. Tennuri Hazretleri’nin, Kayseri Lisesi’nin, Atatürk Evi’nin, Güpgüpzade Konağı’nın bu mahallede olması da büyük avantaj. Sokağın değişimi Kayseri için de belediyeler için de büyük kazanç olur.





Sokağın değişimi esnafa da faydalı olur

Aynı sokakta bulunan Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanat Derneği ve Dernek Başkanı Yusuf Kartal Mahmut Malatyalı ile aynı görüşe sahip olduğunu belirterek, “Uğur Sokak’ın kültür sokağı haline gelmesi için projeler hazırlıyoruz. Belediyeye tam olarak sesimizi duyuramadık. Çayseri’nin buraya açılması bile sokağın çehresini çok değiştirdi. Artık yazar, şair arkadaşlar buraya geliyor. Burası buluşma yerimiz. 5 ay olmasına rağmen işlek bir yer haline geldi. Demek ki böyle mekânlar artsa çok daha güzel olacak. Buranın bir ‘Kültür Sokağı’ şeklinde olması esnafın da işine gelir. Ama bunu iyi lanse etmek lazım. Kayseri’ye gelen turisti Kapadokya’ya gönderiyoruz. Şehirde tutmak için çaba harcamıyoruz. Sur, kale, konak camii ile tarih ile iç içe olan bu yere turist çekebiliriz. Dışarıdan gelen sanatçılar bu sokakta ağırlanabilir. Küçük amfilerde tiyatrolar yapılabilir. Sırf Ramazan sokağında müzik yapmak ile belediyecilik olmuyor. Yıllardır Müslümanız. Ramazan sokağı diye bir kültürümüz yok. Böyle bir kültür oluşturmanın da bence memlekete faydası yok. Orada yapılan faaliyetler burada yapılsın. Kayseri’nin tarihi, kendi kültürü, kendi türküleri tanıtılsın.” diye konuştu.





Çayseri’nin müdavimlerinden sanatçı Mustafa İbakorkmaz da bu görüşlere katıldığını belirterek, Mahmut Malatyalı’yı böyle güzel bir mekanı Kayseri’ye kazandırmasından dolayı kutladığını söyledi.



Haber: Tuba Köksal