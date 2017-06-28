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Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

Türkiye'de artan hava sıcaklıkları tüm yurdu etkisi altına aldı.

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentleri arasında yer alan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'teki hava sıcaklıkları gün içerisinde 40 dereceyi aştı.

VATANDAŞLAR BİDONLA SU DÖKTÜ

Batman'ı da etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, buldukları ilginç yöntemlerle sıcaktan korunmaya çalıştı. Batman'da bazı esnaf bidon ve kovalarla üstlerine su dökerek serinlemeye çalıştı.

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

ŞANLIURFA'DA SICAKLIK 59 DERECE

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, hissedilen sıcaklığın 59 dereceyi bulmasıyla çocuklar, sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

ÇOCUKLARIN HAVUZ KEYFİ

Kent merkezindeki çocuklar ise Büyükşehir Belediyesince farklı mahallelerde yaptırılan havuzlarda ücretsiz yüzerek serinliyor.

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

HATAY'DA SICAKLIK 34 DERECEYE ÇIKTI

Reyhanlı ilçesinde sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken, çocuklar da serinlemek için farklı yöntemler bulmaya başladı. İlçe merkezindeki mısır ekili bazı alanlardaki su birikintileri çocukların serinleme alanları oldu.

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

SULAMA KANALINDA SERİNLEME

Adana'da hava sıcaklığının 37 dereceyi çıkmasıyla sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar, Seyhan Baraj Gölü kıyısında ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu
Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu
İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu

(EN SON HABER)

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