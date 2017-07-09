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Ülkemizde ezanlar susmayacak, bayrağımız inmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ülkemizde ezanlar susmayacak, bayrağımız inmeyecek” dedi.

Ülkemizde ezanlar susmayacak, bayrağımız inmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşilhisar ilçesinde toplu açılış ve temel atma töreni ile 8. Kayısı ve Kültür Festivali’ne katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından burada bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, “Ülkemizde ezanlar susmayacak, bayrağımız inmeyecek” dedi.



Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:
“15 Temmuz’da bizim yabancı dost bakanlarımız bizleri arayarak durum hakkında bilgiler aldı. Mekke’den Medine’den bize dua ettiler. O dualar sayesinde ayakta kaldık. Avrupa’dan ise arayan hiç olmadı. Sonrada bize ‘Darbecileri dövmüyorsunuz değil mi?’ dediler. Artık eski günler yok. Sert bakınca korkacakları adam yok. Bizler köleliği bilmeyiz ve onların karşısında ezilmeyiz. Bu ülkede ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek. Sonuna kadar milletimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. AK Parti’nin sırtını dayadığı tek yer, millettir.”

İHA

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