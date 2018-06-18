Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ülkü Ocakları Başkanı Çolak seçim öncesi uyardı

- Ülkü Ocakları Başkanı Çolak seçim öncesi uyardı - Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak: - "Uyanık olacaksınız sağduyulu olacaksınız ve birilerinin bizleri çekmek istediği tuzağa düşmeyeceksiniz"

Ülkü Ocakları Başkanı Çolak seçim öncesi uyardı

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak, sosyal medya hesabından yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesi teşkilatlarını kışkırtma ve kavga konusunda uyardı. 
Çolak, sosyal medya adresinde yayımlandığı mesajında; “Değerli Ülküdaşlarım, Kayseri’nin yiğit Bozkurtları, Asenaları. Malûmunuz olduğu üzere 24 Haziran Pazar günü ülkemizde bir seçim olacaktır. Seçim sahası kızışıp günler azaldıkça birileri siz yiğitler yiğidi kardeşlerimi kışkırtarak türlü entrikalar ve bahanelerle karanlığa, taşkınlığa ve kavgaya çekmek isteyecektir. Her bir ülküdaşımı ayrı ayrı uyarıyorum; uyanık olacaksınız sağduyulu olacaksınız ve birilerinin bizleri çekmek istediği tuzağa düşmeyeceksiniz. Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı karşımızdaki bu goygoycuları sandığa gömüp milli irade ve şuuru galip çıkaracağız ve Erciyes’in zirvesine 'Üç Hilalli', sancağımızı dikeceğiz. Hepinize duyduğum güveni bir kez daha ifade ediyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriMHPülküocaklarıMelikgazi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.