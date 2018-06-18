Ülkü Ocakları Başkanı Çolak seçim öncesi uyardı

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak, sosyal medya hesabından yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesi teşkilatlarını kışkırtma ve kavga konusunda uyardı.

Çolak, sosyal medya adresinde yayımlandığı mesajında; “Değerli Ülküdaşlarım, Kayseri’nin yiğit Bozkurtları, Asenaları. Malûmunuz olduğu üzere 24 Haziran Pazar günü ülkemizde bir seçim olacaktır. Seçim sahası kızışıp günler azaldıkça birileri siz yiğitler yiğidi kardeşlerimi kışkırtarak türlü entrikalar ve bahanelerle karanlığa, taşkınlığa ve kavgaya çekmek isteyecektir. Her bir ülküdaşımı ayrı ayrı uyarıyorum; uyanık olacaksınız sağduyulu olacaksınız ve birilerinin bizleri çekmek istediği tuzağa düşmeyeceksiniz. Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı karşımızdaki bu goygoycuları sandığa gömüp milli irade ve şuuru galip çıkaracağız ve Erciyes’in zirvesine 'Üç Hilalli', sancağımızı dikeceğiz. Hepinize duyduğum güveni bir kez daha ifade ediyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.