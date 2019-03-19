Ülkü Ocakları Çanakkale Zaferi Programı Düzenledi

Programa Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkan Volkan Çolak ve yüzlerce ülkücünün yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve akademisyenler katıldı.







Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak Türk Milleti’nin Çanakkale’de destan yazdığını ifade ederek, Ülkü Ocaklarının 104 yıl öncenin 57. Alayı olduğunu ifade etti. Çolak “Çanakkale’de vatan toprağını çiğnetmeyen Mehmetçik’in torunları olarak ülkücü hareket her ne pahasına olursa olsun daima vatanı savunmaya hazırdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.







AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Türk Milleti’nin Çanakkale’de gösterdiği kahramanlıkla tarihin akışını değiştirdiğini belirtti. Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında salonu dolduran gençlerin yaşanacak zaferlerin teminatı olduğu söyledi.







Konuşmaları ardından Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Afşın Ünal, 104. Yılında Çanakkale Zaferi konulu bir sunum yaparak, savaşın gidişatı ve kahraman Mehmetçik’in fedakârlıklar hakkında bilgiler verdi. Ardından sahne alan Mehteran Takımının icra ettiği marşlara salondaki ülkücülerin hep bir ağızdan eşlik ettiği programda, şiir ve kahramanlık türküleri dinletisiyle ve plaket takdimi ile son buldu.

