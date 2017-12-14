Ülkü Ocakları Sarıkamış Şehitlerimizi andı

İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüş, Erciyes Üniversitesi yerleşkesi girişinden başladı. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı yaklaşık 2 bin kişilik grup, "Onlar dönmeyi düşünmediler", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil" yazılı dövizlerle Kartal Şehitliği'ne geldi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin de bulunduğu yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.







Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kafkas Cephesi'nde gerçekleşen Sarıkamış Harekatı şehitleri için bir araya geldiklerini söyledi.







Sarıkamış şehitlerini unutmayacaklarını vurgulayan Çolak, Sarıkamış'ın, Allahuekber Dağları'nı aşıp düşman işgali altındaki kardeşlerine koşma niyetiyle şehadete erişen yiğitlerin yatağı olduğunu belirtti.