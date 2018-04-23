 Ülkü Ocakları’ndan 23 Nisan etkinliği

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, yüzlerini boyayarak Hacivat ile Karagöz ve palyaçolarla keyifli vakit geçirdi.Etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e böylesine güzel bir günü Türk gençliğine armağan ettiği için teşekkür ediyoruz. Türk gençliğini milli ve manevi değerlerimizle yönlendirmek için cumhuriyet meydanında Türk Bayrağı motifli balonlarımızla, Hacivat, karagöz ve Nasrettin Hoca’yla elimizden geldiğince güzel bir gün yaşatmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyorum, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde de inşallah bu Türk gençliği çağa damgasını vuracaktır ve daha güçlü adımlarla Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet payidar kılacaktır. Gazi Meclisimize Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği gibi sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.Çocuklara etkinlik sonunda Türk bayrağı figüründe balonlar dağıtıldı.