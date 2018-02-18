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Ülkücülerden Fırat’ı anma sergisi

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anma Haftası Etkinlikleri" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıldı. 

Ülkücülerden Fırat’ı anma sergisi

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 20 Şubat Salı 2015’te Ege Üniversitesi Ülkü Ocakları Teşkilat başkanlığı yapan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun PKK sempatizanları tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin üçüncü yılında “Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anma Haftası Etkinlikleri" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf sergisi açtı.





"Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anma Haftası Etkinlikleri"  salı akşamı saat 18.00’da İl Ocak Binasında Mevlidi Şerif okunması ve sinevizyon gösterimi ile sona erecek.
Haber: Enes Özenç- M. Furkan Şahin
 

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