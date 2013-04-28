Ümit Özdağ, Kayseri Yeni Ufukları Ziyaret Etti

Ümit Özdağ, Kayseri Yeni Ufuklar Derneğini ziyaret etti. Kayseri Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, "Derneğimize şeref verdiniz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni Ufuklar Derneği, Kayseri'de önemli yeri olan ve en büyük sivil toplum örgütlerinden biri. Kayseri'nin aydınlatmaya, ülkede ve Ankara'da olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz. Derneğimiz güzel işler yaptı. 5002e yakın yakın öğrenciye burs veriyor aynı zamnada yardımlarda bulunuyoruz. Geçen ay Deniz Baykal'ı ağırladık. İzdiham ölçüsünde kalabalık vardı ve Kayseri Deniz Baykal'dan memnun kaldı, çok güzel mesajlar verildi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu, aynı değerlendirmeleri sizden de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Davetinden dolayı Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah'a teşekkür eden 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Ümit Özdağ, "Yeni dünya adında milli ve üniter devlet yapısı tasviye edilerek etnik ve federal merkezli bir devlet yapısına dönüştürülme sürecinin nasıl ilerlediğini hep birlikte görüyoruz. Türkiye bu süreci büyük bir endişeyle izliyor. Ancak basın yayın organlarının büyük bir bölümünde Türk milletinin endişelerinin yansıtılmadığını gördüğümüz için bundan bir süre önce 300 kadar aydının yer aldığı bir bildiri yayınladık ve bu büyük bir ses getirdi. Sizin bu davetinize çok teşekkür ediyorum bu vesileyle 300 aydın toplantılarının görüşlerini Kayseri'yle paylaşma imkanı verdiniz. Biz Türkiye'nin milli ve üniter yapısının muhafaza edilmesini istiyoruz. Bu 300 aydın bir araya gelip bir kooperatif bile kurmazlar, birbirlerinden siyasi olarak o kadar uzak insanlar ama Türkiye'nin milli ve üniter yapısının muhafaza edilsin noktasında nasıl bir araya geldiklerini gördük. Fakat sonra 500 aydın daha imza vermek istedi. Onuda bir toplantıyla duyurmak istedik. Bunlar arasında büyük elçiler, milletvekilleri, 260'ın üzerinde profesör vardı. Ama ileri demokraside böyle oluyormuş bunu tekrar gördük" şeklinde konuştu.