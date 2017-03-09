Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'nun konuşacağı salonu bastılar

Anamur İlçesi’ndeki programlarının ardından Silifke İlçesi’ne giden Özdağ ve Halaçoğlu, belediyeye ait düğün salonuna geçti. Seçmenleri referandumda ’hayır’ oyu vermeleri için toplantılar yapan iki milletvekilinin oturduğu sırada ülkücü oldukları öne sürülen yaklaşık 100 kişilik bir grup, salona girip ’Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganları atarak masa, sandalye ve kürsüyü devirdi.



Salonun karışması üzerine milletvekilleri güvenlik amacıyla başka bir kapıdan salon dışına çıkarıldı. Salona çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayların yatışmasından sonra Özdağ ve Halaçoğlu, tekrar salona geldi ve konuşmalarını yaptı.



"BAŞBAKAN HAYIR OYU VERECEK"



Olaylı Silifke toplantısından önce Anamur İlçesi’nde konuşan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili MHP’li Yusuf Halaçoğlu, referandumda evet çıkması halinde demokratik parlamenter sistemin ortadan kalkacağını ve ülkenin kaderinin yasama, yürütme ve yargı sistemi ile tek adamın eline verileceğini savundu. Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım’ın referandumda ’hayır’ vereceğine inandığını söyledi.



Esnaf ziyaretlerinin ardından bir düğün salonunda katılımcılara hitap eden Ümit Özdağ, ”Bu ülkenin hayır kullanan bütün vatandaşları parlamenter ve hukuk sistemini savunuyor. Bugün, hangi terör örgütü bu sistemi savunuyor?" diye sordu. Kendilerinin, Binali Yıldırım başbakan olarak kalsın diye Anadolu’yu dolaştıklarını belirten Ümit Özdağ, "O ise ‘Bana ne gerek var’ diyor. Bakın, Başbakan Hayır diyecek. Cumhurbaşkanı da bundan şüpheleniyor. Çok zor bir durum. HDP de hayır demeyecek. Hükümetle onların arasında evet konusunda bir anlaşmazlık yok. Hükümet HDP’ye özerklik teklif ediyor, onlar ise federal bir devlet istiyor. Hükümet ise bu talep için erken yanıtını veriyor” dedi.



TÜRKİYE HANGİSİNİ BENİMSEYECEK?



MHP Eski İlçe Başkanı Erdal Bulut’un oluşturduğu platforma davet edilen, MHP’nin muhalif kanadının yanı sıra CHP, Vatan Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da konuşma yaptı.



Başbakan Binali Yıldırım’ın Çanakkale’ye yapılacak köprüyle ilgili olarak "Çanakkale Geçilir’ dediğini belirterek tepki gösteren Halaçoğlu, ”Biz Çanakkale karşıdan karşıya geçilmez demedik ki, ’Düşmana geçilmez’ dedik kardeşim. Yeni anayasanın birinci maddesindeki tarafsız kelimesinin yanına konulan bağımsız kelimesi ile 14’üncü maddedeki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimi arasında çelişkiler var. Türkiye demokratik hukuk sistemini mi benimseyecek, yoksa tek adam rejimini mi benimseyecek” diye konuştu.



Konuşmaların ardından katılımları için milletvekillerine teşekkür eden Erdal Bulut, Özdağ ve Halaçoğlu’na muzlu kabartma plaket hediye etti.



HALAÇOĞLU: ANAYASA'YI SAVUNMAK SUÇ MU



Saldırıya uğrayan isimlerden Yusuf Halaçoğlu Odatv'ye yaptığı açıklamada "Bizim böyle hareketlerle yılacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz bir kişinin iktidarı için yola çıkmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlementer sistemi ve değerlerinin devamı için yola çıktık" dedi. Halaçoğlu "Bu Anayasa'yı savunmak suç mu" diye sordu ve "Bu Anayasa'yı korumak için namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik" ifadelerini kullandı.



ÜMİT ÖZDAĞ: BAHÇELİ'NİN DÜNKÜ EMRİNİN SONUCU



Ümit Özdağ ise şunları söyledi: "Bana 2005'te de Silifki'de saldırmışlardı. Polis havaya ateş açınca dağıldılar. Ancak bu saldırıda polisin açık ihmali olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek bir merdiven vardı, orayı açık bıraktılar. Kaçacağımızı düşünüyorlardı ama oturduk. Polis bizi korumak zorunda kaldı." Özdağ saldırıyla ilgili "Bu, Bahçeli'nin dünkü emrinin sonucudur. Akacak her damla kandan o sorumludur" dedi.



"AMACIMIZ TÜRK MİLLETİNİ KUCAKLAMAK"

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Silifke’de ülkücü bir grubun salonun altını üstüne getirdiği olayların sakinleşmesinin ardından konuşma yaptı. ’Başbuğ Türkeş’ sloganları eşliğinde konuşan Özdağ, şunları söyledi:



"Her yerde önümüze değişik engeller çıkıyor. Ama biz bu engelleri Türk milliyetçisine yakışır şekilde, bir ülkücüye yaraşır şekilde, Alparslan Türkeş’in öğrencilerine yakışır şekilde, teker teker aşarak yolumuza devam ediyoruz. Çünkü amacımız Türk milletine dayatılmaya çalışılan bir bölünme ve diktatörlük anayasasına ’hayır’ demek. Türk milliyetçiliğinin gerçek duruşunu bu konuda ortaya koymak. Amacımız bunun ötesinde yıllardan beri, bölünmeye çalışılan etnik fay hatları boyunca ayrıştırılmaya çalışılan, mezhep fay hatları boyunca ayrıştırılmaya çalışılan, şimdi evet ve hayır ile ayrıştırılmaya çalışılan büyük Türk milletini kucaklamak ve tekrar hepimizin, büyük Türk Milletinin evlatları olduğunu hatırlamak."



MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da konuşmasında, Allah’ın verdiği aklın kullanılması gerektiğini söyledi. Halaçoğlu, "Bizler de bu yüzden buradayız. Birileri tutmuş şöyle söylüyor. O sürahidir. Size soruyorum elimde gördüğünüz bu pet şişe sürahi midir? İşte akıllı insan bunu söyler. Ben elimdeki şişeyi saklıyorum ve size diyorum ki ben gördüğüm için siz kabul edin, ona ne dersiniz, hayır" diye konuştu.



MERAL AKŞENER'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Özdağ ve Sayın Halaçoğlu'na konferans sırasında Silifke'de yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ey demokrasi..geldiysen kapıya üç kez vur!!" dedi. (Hürriyet.com)