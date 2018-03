Umman Valileri Kayseri'de

Umman Valileri Seyid İbrahim Bin Said, Şeyh Hilal Bin Said, Şeyh Yhya Bin Hamoud, Şeyh Midhid Bin Mohammed ve Şeyh Abdullah Bin Mistehail’i makamında ağırlayan Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, “Kongre sonrası ilimize gelen heyet ilimizin yönetim şeklini görecek. Dost ve kardeş ülkenin hem yöneticilerinin hem de halklarının bir araya gelmesini önemsiyoruz. Geçmişte yaşanmış bir birliktelik var. Bunu devam ettirmek gerekir. Kayseri ilimiz Türkiye’nin sanayi kentlerinden birisi. Bu bakımdan ilimiz örnek bir şehir. Sizlerde şehrimizi gezip gördüğünüzde daha iyi tanıyacaksınızdır” diye konuştu.

Umman Al Braimi Valisi Seyid İbrahim Bin Said ise, “Hem sosyal hem politik hem de ticari yönü olan bir ilde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buradaki kardeşlerimiz geldiğimizden beri bizlere cömert ve sıcakkanlı davrandılar. İstanbul’da yapılan kongreden çok fayda gördük. Kongredeki genel fikirden yararlandık. Bizlerde sizleri ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız” şeklinde konuştu.