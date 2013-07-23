Ümmet İftarında Dualar Doğu Türkistan ve Arakan'a

1 simit, 3 hurma ve yarım litre sudan oluşan mönü ile yapılan Ümmet İftarları'na vatandaşların katılımı yoğun oluyor. İftara katılanlar, hem fakirlik ve muhtaçlık çeken Müslümanların durumunu anlamaya çalışıyorlar hem de onlar için Kur’an-ı Kerim okuyup dua ediyorlar.

Her pazartesi Kayseri Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi yanında hasır sergiler üzerinde kurulan ve mönüsü simit, hurma ile su olan iftar sofrasında bir araya gelen zengin-fakir, kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce Kayserili, iftardan sonra mazlum ve fakir Müslümanlar için dua edip o günün harçlıklarını toplayıp dua ettikleri kardeşlerine gönderiyorlar.

Ramazanın ikinci pazartesi olan 22 Temmuz Pazartesi yapılan Ümmet İftarı'nın ev sahipliğini Miraç Kültür Merkezi yaptı. İftardan sonra bir konuşma yapan Miraç Kültür Merkezi Onursal Başkanı araştırmacı-yazar Yılmaz Altınöz iftara katılanların, Türkiye ve Dünya Müslümanlarının ramazanlarını tebrik ederek mazlum ve mağdur Müslümanlara selamlarını gönderdi; katılımcılara teşekkür etti.

İftar duasını yapan Rıza Bozdağ hoca da Arakan ve Doğu Türkistan Müslümanlarının içinde bulundukları zulüm ortamını hatırlatarak Arakan ve Doğu Türkistan Müslümanlarının geleceklerinin felahı için dua etti.

İftardan sonra akşam namazını Bürüngüz Camisi'nde cemaatle kılan katılımcılar, programı organize edenlere teşekkürlerini bildirerek dua ettiler.