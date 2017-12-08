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UMRE GEZİLERİNİZİ İPTAL EDİN!

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan tarihi bir çağrıda bulundu. Doğan,  “Ey Diyanet, ey turizm şirketleri kâr için, menfaat için, seyahat için umre propagandası yapmaktan vazgeçin. Ey cami imamları! On kişi tavlayıp harcırah alarak umreye gideceğiz diye dininizi ayaklar altına almayın! Bu devirde umreye gitmek değil, gidecekken gitmemek sevaptır!” dedi.

UMRE GEZİLERİNİZİ İPTAL EDİN!

Doğan’ın TYB’nin web sitesinde bugün yayınlanan “Gafil müslümanlara son çağrı: Umre gezilerinizi iptal edin!” başlıklı köşe yazısı şöyle;

“Siyonizme karşı durmanın ilk adımı, Suudi Amerika’ya karşı durmaktır!
Mekke ve Medine işgal altındadır. Bu işgal her geçen gün daha koyulaşıyor. Kâbe’nin ve Mescid-i nebevî’nin etrafı Amerikan barbarlığını putlaştıran yapılarla kuşatılmıştır.
Amerika’nın çatlak başkanı Tramp kendine yakışır bir karar aldı: Kudüs’ü siyonist devletin başkenti olarak ilan etti. Siyonizm ideoljisinin talebi buydu zaten. Peki Amerika hariciyesi bu kararı nasıl savundu?
“Bu karar iki (İslâm) devleti ile danışılarak alındı!”
ABD kime danışır bu mevzularda?
Birinci olarak Suudi Amerika’ya!
Onların iki asırlık emperyalizme kulluk tecrübesi var. Vahhabileri Osmanlıya musallat eden İngilizler. 1820’lerde Suud emiri İstanbul’da idam edildi. Suçu: Peygamber efendimizin kabrini yağmalamak!
Ya ikinci olarak hangi ülkenin yöneticisine danışıldı? Demokrasiye yönelmişken darbeyle siyonizme raptedilen Mısır’a.
Biri zengin bir “müslüman” devleti, öteki kalabalık bir “müslüman” devleti. Ahalinin müslümanlığı yöneticilerin müslümanca davranmasına yetmiyor!
“Kâbe imamı” unvanı verilen bednam, Suud müftüsü denilen mürted, “sevkülceyş” yani askerin yönetilmesi anlamında stratejiden yoksun küfre batmış general, neler yaptılar son aylarda?
Kâbe imamı, Tramp’a dua etti! Amerika ile birlikte dünyayı gül gibi idare ettiklerini iddia etti!
Bu hamakatperdaz “imam”ın duasını alan adam Kudüs’ü siyonizmin merkezi olarak tanıdı! Umreye gidip de bu bednamın arkasında namaz kılmak caiz mi?
Suud müftüsü Siyonist devletle savaşmanın caiz olmadığını açıkladı!
Suud generali siyonistlerin kardeşleri olduğunu ifşa etti!
Ey Diyanet, ey turizm şirketleri kâr için, menfaat için, seyahat için umre propagandası yapmaktan vazgeçin. Ey cami imamları! On kişi tavlayıp harcırah alarak umreye gideceğiz diye dininizi ayaklar altına almayın!
Bu devirde umreye gitmek değil, gidecekken gitmemek sevaptır!
Bu ahlâksızlarla ve mülhidlerle aramıza mesafe koymak zorundayız.
Bu gasıplara siyonizmin uşağı muamelesi yapmalıyız. Tavrımızı lâfla değil, fiilen göstermeliyiz.
Sevap kazanacağız diye İslâmın zelil edilmesine boyun eğmemeliyiz!”
 
(Kayseri Gündem)

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Anahtar Kelimeler:
UmreKudüs
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orhan 4 gün önce

Sn doğan çok yerinde bir çağrı yapmış, kayserigündem de bunu haberleştirerek çok güzel iş çıkarmış

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Abdullah 4 gün önce

Bende katılıyorum sudun son zamanlarda yaptığı yanlış çıkışlar anlaşılır gibi değil müslümanlara yapılan çok büyük saygısızlık.

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Atiila özmercan 3 gün önce

Sonuna kadar katılıyorum. Hatta çağdaş alimlerimiz ulemalarımız şu dönemde hac ibadeti için de yeni bir içtihatta bulunmalılar. Öncelikle o kutsal mekanların siyonizme uşaklığı deşifre olan suud ailesinin elinden kurtarılmalı

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Abdullah bey 2 gün önce

Ne uğraşıyorsunuz müslumanın haccı umresi ile. Madem karşısınız putperestliğe ankaraya gitmeyin desenize yiğitseniz. Fitne çıkarmayın. Bilip bilmeden konuşmayın

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Akif LEBLEBİCİOĞLU(İletişim uzmanı) 2 gün önce

Haklı bir konuda ancak bu kadar haksız olunabilir.Üzüm yemek olmadığı yazının tahlilinde anlaşılmakta olup ön yargı yazının ana fikrinin önüne geçmiştir.Dikkatler Siyonizmle mücadele ise Hayberin fethinde RasulullahSAS in uygulamasını hatırlayalım.Müekked sünnet olan bir ibadetin terki değil evde kullandığımız Siyonistlerin imal ettiği emtialara bakalım öncelikle.Gerçekten evimizde bunlardan biri yoksa yahudiye darbe vurdunuz demektir.Dünya nın neresine gitseniz ulaşım için yahudinin cebini şişirdiğimizi unutmayalım.Kısacası düşmanın sılahı ile silahlanmak gerektiği bir zamanda bırakın Müslümanları gafillikle suçlamayı beyinlerin ufkunu açalım.Saygılarımla.

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Ali uludağ 1 gün önce

Bütün müslümanları aynı kefeye koyamazsınız.Koydunuz zaten büyük günahada girdiniz.Çünkü hepsine gafil dediniz.Ve herkesin umresine gezi dediniz.

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Hayri 2 gün önce

Ağzına sağlık Suudi Amerika işgalindeki Mekke’yi bu işgalden kurtaracak bir bilinç ve organizasyon için çaba sarfetmeliyiz

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Erol 21 saat önce

Gavura kızıp oruç bozmaya benzemiş bu yazı. O kadar uzak kalınması gerekenler varken neden umreye gitmemek. Çok düşündürücü değil mi. Tüccar in yaşantısı iyi değil diye kurban kesmiyorsun.

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