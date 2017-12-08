UMRE GEZİLERİNİZİ İPTAL EDİN!

Doğan’ın TYB’nin web sitesinde bugün yayınlanan “Gafil müslümanlara son çağrı: Umre gezilerinizi iptal edin!” başlıklı köşe yazısı şöyle;



“Siyonizme karşı durmanın ilk adımı, Suudi Amerika’ya karşı durmaktır!

Mekke ve Medine işgal altındadır. Bu işgal her geçen gün daha koyulaşıyor. Kâbe’nin ve Mescid-i nebevî’nin etrafı Amerikan barbarlığını putlaştıran yapılarla kuşatılmıştır.

Amerika’nın çatlak başkanı Tramp kendine yakışır bir karar aldı: Kudüs’ü siyonist devletin başkenti olarak ilan etti. Siyonizm ideoljisinin talebi buydu zaten. Peki Amerika hariciyesi bu kararı nasıl savundu?

“Bu karar iki (İslâm) devleti ile danışılarak alındı!”

ABD kime danışır bu mevzularda?

Birinci olarak Suudi Amerika’ya!

Onların iki asırlık emperyalizme kulluk tecrübesi var. Vahhabileri Osmanlıya musallat eden İngilizler. 1820’lerde Suud emiri İstanbul’da idam edildi. Suçu: Peygamber efendimizin kabrini yağmalamak!

Ya ikinci olarak hangi ülkenin yöneticisine danışıldı? Demokrasiye yönelmişken darbeyle siyonizme raptedilen Mısır’a.

Biri zengin bir “müslüman” devleti, öteki kalabalık bir “müslüman” devleti. Ahalinin müslümanlığı yöneticilerin müslümanca davranmasına yetmiyor!

“Kâbe imamı” unvanı verilen bednam, Suud müftüsü denilen mürted, “sevkülceyş” yani askerin yönetilmesi anlamında stratejiden yoksun küfre batmış general, neler yaptılar son aylarda?

Kâbe imamı, Tramp’a dua etti! Amerika ile birlikte dünyayı gül gibi idare ettiklerini iddia etti!

Bu hamakatperdaz “imam”ın duasını alan adam Kudüs’ü siyonizmin merkezi olarak tanıdı! Umreye gidip de bu bednamın arkasında namaz kılmak caiz mi?

Suud müftüsü Siyonist devletle savaşmanın caiz olmadığını açıkladı!

Suud generali siyonistlerin kardeşleri olduğunu ifşa etti!

Ey Diyanet, ey turizm şirketleri kâr için, menfaat için, seyahat için umre propagandası yapmaktan vazgeçin. Ey cami imamları! On kişi tavlayıp harcırah alarak umreye gideceğiz diye dininizi ayaklar altına almayın!

Bu devirde umreye gitmek değil, gidecekken gitmemek sevaptır!

Bu ahlâksızlarla ve mülhidlerle aramıza mesafe koymak zorundayız.

Bu gasıplara siyonizmin uşağı muamelesi yapmalıyız. Tavrımızı lâfla değil, fiilen göstermeliyiz.

Sevap kazanacağız diye İslâmın zelil edilmesine boyun eğmemeliyiz!”



(Kayseri Gündem)