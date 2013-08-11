Umre Seyahatine Giden Talihliler Yurda Dönüş Yaptı

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi tarafından yapılan çekiliş sonrası Umre seyahati kazanarak tatil yapan vatandaşlar yurda dönüş yaptı.
Yaptıkları 10 günlük Umre seyahati sonrası Meysu Outlet yöneticilerini ziyaret eden şanslı aileler teşekkürlerini dile getirdi. Umre seyahati kazanan Zeliha Yeşilyurt, “Meysu Outlet Alışveriş Merkezinden halı satın alıp çekilişe katıldım. Çekilişte bana Umre seyahati çıktı. 10 günlük Umre gezisi ve ibadetimizi yaptık” dedi.
Eltisi Zeliha Yeşilyurt ile birlikte Umre seyahatine giden Hamiyet Yeşilyurt ise, “Eltim buradan halı alıp Umre seyahati kazanmış. Sağ olsun Umre seyahatine birlikte gittik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İbadetimizi yapma fırsatı bulduk” diye konuştu.
Eşi ile birlikte Umre seyahati yapan Ebet Kalay da, “Kasım ayında buradan alışveriş yapmıştım. Çekilişe katıldık ve Umre seyahati kazandık. 10 gün Umre’de kaldık. Yapılan hizmetten çok memnun kaldık. Her şey çok lükstü. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Orada peygamber efendimizin mezarına ve camilere gittik. Tavafımızı yaptık” şeklinde konuştu.
Yaptıkları 10 günlük Umre seyahati sonrası Meysu Outlet yöneticilerini ziyaret eden şanslı aileler teşekkürlerini dile getirdi. Umre seyahati kazanan Zeliha Yeşilyurt, “Meysu Outlet Alışveriş Merkezinden halı satın alıp çekilişe katıldım. Çekilişte bana Umre seyahati çıktı. 10 günlük Umre gezisi ve ibadetimizi yaptık” dedi.
Eltisi Zeliha Yeşilyurt ile birlikte Umre seyahatine giden Hamiyet Yeşilyurt ise, “Eltim buradan halı alıp Umre seyahati kazanmış. Sağ olsun Umre seyahatine birlikte gittik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İbadetimizi yapma fırsatı bulduk” diye konuştu.
Eşi ile birlikte Umre seyahati yapan Ebet Kalay da, “Kasım ayında buradan alışveriş yapmıştım. Çekilişe katıldık ve Umre seyahati kazandık. 10 gün Umre’de kaldık. Yapılan hizmetten çok memnun kaldık. Her şey çok lükstü. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Orada peygamber efendimizin mezarına ve camilere gittik. Tavafımızı yaptık” şeklinde konuştu.