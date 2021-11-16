UNESCO İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN: KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 76’ncı kuruluş yıldönümünde yayımladığı mesajında, “Kadim şehrimiz Kayseri, UNESCO’nun kalıcı listesini dolduracak kadar tarih ve kültür hazinelerini bağrında bulunduruyor. Şehrimiz Kayseri, UNESCO için adeta biçilmiş kaftan” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 Kasım 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 76’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, ülkemizin ve dünyanın kültür mirasına değer vererek bir bakıma sahip çıkan UNESCO’nun kuruluş yıl dönümünü kutlarken, kentin UNESCO’nun geçici listesinde bulunan kültür varlıklarının, kararlı çalışmalar sayesinde kalıcı listeye girmeye hak kazanacağına duyduğu inancı dile getirdi.

Kayseri’nin gerek gastronomisini gerekse turizm değeri olan Koramaz ve Kültepe değerlerini UNESCO’ya kazandırmak için büyük bir gayret sergilediklerini, bunun da meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Kayseri’yi gastronomi alanında UNESCO Kreatif Şehirler Ağı’na dâhil edebilmek için çok ciddi hazırlıklar yaptık. ‘Tarihten Kültüre Lezzetler Diyarı’ sloganı ile çıktığımız yolda şükürler olsun çalışmalarımızın karşılığını aldık, Kayseri, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil edildi. Bu alanda projesini gerçekleştirdiğimiz gastronomi müzemiz de büyük katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Koramaz Vadisi’ni turizme kazandırma çalışmalarımız ve UNESCO müracaatımızdan da netice aldık ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazandık. Nitelikli ekip ve adeta şaheser niteliğindeki kültürel dokusu ile Kayseri elbette UNESCO’nun listelerinde yer almalıydı ve alıyor da. Şimdi sırada, geçici listeden kalıcı listeye geçmek var. İnşallah bu azim, kararlılık ve gayretle onu da göreceğimiz günler yakındır. Yine Kültepe de UNESCO için hazine niteliğinde. Geçici listeye 2014 yılında alınan Kültepe Kaniş Karum Höyüğü’nde, 2015'te kazılarda ortaya çıkarılan çivi yazılı kil tabletleri Dünya Bellek Listesi'nde. 6 bin yıllık kadim geçmişi ile UNESCO Dünya Kültür Miras Aday Listesi’nde yer alan Kültepe’miz için hedef, yine kalıcı listede yer almaktır. Bunu da fazlasıyla hak ediyor değerlerimiz ve şehrimiz Kayseri.”

DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKECEK KAZILAR BULUNUYOR

Büyükkılıç, son süreçte turizm alanında yapılan hamleler ile Kayseri’yi dünyaya duyuracak olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi’nin yanı sıra İncesu Örenşehir’de bulunan geç Roma, erken Bizans dönemine ait mozaikler Avrupa ve dünyanın ilgisini çekecek ve şehrimize turizm ve ekonomi odaklı dönüşüm olacak” dedi.

“KAYSERİ, UNESCO İÇİN ADETA BİÇİLMİŞ KAFTAN”

UNESCO’nun kültür değerlerini tespit edip, bunları koruma ve gözetme görevi de üstlendiğine işaret eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de tarih fışkırdığını ve Kayseri’nin bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, “UNESCO, yeryüzündeki değerlerimizi tek tek tespit ederek bunların bilinirliğinin, adeta korunmasının, gözetilmesini sağlandığı uluslararası bir organizasyon. Şehrimiz Kayseri de UNESCO için adeta biçilmiş kaftan. Kadim geçmişi ile yer altından tarih fışkıran, açık hava müzesi niteliğinde bir şehir. Bundan sonra da gün yüzüne çıkacak değerlerimiz ile UNESCO’ya daha çok müracaatımız olacak ve işbirliğimiz sürecektir diye düşünüyorum. Bu duygu, düşünce ve temennilerle UNESCO’nun kuruluş yıl dönümünü kutluyor, birlikte nice faydalı çalışmalar yapmayı temenni ediyorum” diye konuştu.