Üniversite ek yerleştirme tercihleri başladı

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 350 bine yakın kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri geçtiğimiz Cuma günü başladı. 5 Eylül'e kadar sürecek olan tercihler, T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapmış olmak zorunluluğu bulunuyor.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere, istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

15 lira olacak ek yerleştirme ücreti, 6 Eylül 2017 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

Adaylar ÖSYM'nin sitesinden 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşılabilecek.

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