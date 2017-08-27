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Üniversite ek yerleştirme tercihleri başladı

Üniversitelerde boş kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri başladı. Geçtiğimiz cuma günü başlayan tercihler 5 Eylül'e kadar ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Üniversite ek yerleştirme tercihleri başladı

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 350 bine yakın kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri geçtiğimiz Cuma günü başladı. 5 Eylül'e kadar sürecek olan tercihler, T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapmış olmak zorunluluğu bulunuyor.
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere, istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.
15 lira olacak ek yerleştirme ücreti, 6 Eylül 2017 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.
Adaylar ÖSYM'nin sitesinden 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşılabilecek.
Kayseri Gündem

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