Üniversiteler ajan yetiştirecek

DEÜ bünyesinde 'güvenlik bilimleri fakültesi' kuracaklarını belirten Çelik, 4 yıllık eğitim verecek fakültede istihbarat, güvenlik, terör ve strateji bölümlerinin yer alacağını, ilk yıl her bölüme 20 öğrenci alacaklarını açıkladı.

Çelik, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Ülkemizin ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz diye düşünüyoruz, bir ekip oluşturup üzerinde çalışıyoruz. Şimdi güvenlik bilimleri fakültesi projemizi senatodan geçirip YÖK'e göndereceğiz ve gelecek sene eğitime başlayacağız" ifadelerini kullandı.

'100 YILLIK STRATEJİK PLANLARI YAPIP ONA GÖRE ÖNLEM ALMAK İSTİYORUZ'

Fakültenin istihbarat bölümünde iç ve dış istihbarat ana bilim dalı ile suç araştırma ana bilim dallarının olacağını belirten Çelik, strateji bölümünde stratejik araştırmalar güvenlik ve yönetimi ana bilim dallarını da içereceği bilgisini verdi.

Çelik, DEÜ'deki güvenlik bilimleri fakültesinin bölümlerinde siyasi tarih, sosyoloji gibi derslerin verileceğini belirterek, "Yurt dışında örnekleri var, bu konularla ilgili üniversiteler var. Mesela strateji bölümünü niye istiyoruz, 100 yıllık stratejik planları yapıp ona göre önlem olmak istiyoruz. Her şeyin analitik düşünce açısından değerlendirilmesi ve buna uygun tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

'ÜLKENİN GELECEĞİNDE ETKİLİ OLABİLİRLER'

Her bölümün alana ilişkin dersleri olacağını da dile getiren Çelik, "İstihbarat bölümünde siyasi tarih, iç, dış, siber istihbarat, istihbarat toplama teknikleri, oyun teorisi, güncel coğrafi bilgi teknolojileri gibi dersler olacak. Mezun olanlar polis, jandarma birimlerinde görev alabilir ya da fabrikalarda, hastanelerde çalışabilir, ülkenin geleceğinde etkili olabilir" değerlendirmesini yaptı.

'İSTİHBARAT MEZUNU AJAN DA OLABİLİR'

Çelik, istihbarat bölümü mezununun ajanlık yapıp yapamayacağına ilişkin ise, "İstihbarat mezunu ajan da olabilir" dedi.

Fakültenin güvenlik ve terör bölümünün de ayrı bir öneme sahip olacağını dile getiren Çelik, bölümde "üniversiteli güvenlik görevlileri" yetiştireceklerini ve sektörü sistemli bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı. (TİMETURK.COM)