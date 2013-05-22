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Üniversiteli öğrenciler ‘Şehadete Şahitlik’ konferansında buluştular

İlim Hikmet Vakfı’nın üniversiteli erkek öğrencilere yönelik düzenlediği ve Nezir Ergenç’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Şehadete Şahitlik’ konferansına öğrencilerden yoğun ilgi oldu.

Üniversiteli öğrenciler ‘Şehadete Şahitlik’ konferansında buluştular
İlim Hikmet Vakfı’nın üniversiteli erkek öğrencilere yönelik düzenlediği ve Nezir Ergenç’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Şehadete Şahitlik’ konferansına öğrencilerden yoğun ilgi oldu.
İlim Hikmet Vakfı konferans salonundan gerçekleşen etkinlik Kur’an tilavetiyle başladı. Emrah Yılmaz tarafından açılış konuşması yapıldıktan ve Emrah Güçlü’nün seslendirdiği Hattab’ın Oğluna Mektubu okunduktan sonra Nezir Ergenç; Malik Shabazz (Malcolm X), Şeyh Ahmed Yasin ve birçok ahirzaman şehidi hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.
Sinevizyon gösterisi ve Şeyh Ahmed Yasin’in meşhur mektubunun okunmasından sonra Grup İslami Direniş de müzik dinletisiyle etkinliği noktaladı.
Haber : Şerif ARSLAN
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