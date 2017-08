ÜNLÜ:  KURBANLIKLAR YÜZDE 30 PAHALANDI

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, borsa binasında basın toplantısı düzenleyerek kurban bayramına az bir süre kala hayvan satışı ve kurban kesimi hakkında bilgiler verdi.

Kayseri’de yeteri kadar büyükbaş ve küçükbaş kurbanlığın bulunduğunu belirten Başkan Ünlü, vatandaşlardan küpesi bulunmayan hayvanları kesinlikle tercih etmemelerini istedi.







​ “Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 30 arttı”

Son yıllarda terör nedeniyle besiciler ve çiftçiler büyük ve küçükbaş hayvanlarını otlaklara ve meralara terör nedeniyle çıkaramadığı için fiyatların geçen yıla göre yüzde 30 arttığını belirten Başkan Ünlü; “Mal sahipleri daha önce hayvanlarının beslenmesinin yüzde 30’una kadar ki bölümünü meralardan karşılıyordu. Şimdi ise karşılayamaz oldu. Yaylım yapılamıyor. O nedenle yabancı ülkelerde et fiyatları düşük. Bu yıl kurbanlıklarda geçen yıllara oranla yüzde 30'luk artış var. Bunun nedeni ise, besinin az olması, yem fiyatlarının girdilere olumsuz yansıması, dışarıdan gelen ithal hayvan sayısının yeterli olmamasıdır. Bundan dolayı et fiyatları dışarıya göre yüksek. Birde dışarıda domuz eti tüketiliyor. Bizim kullandığımızın yüzde 100’ü helal hayvanlardan. Ortalama bir koyun 800 ila bin 1000 TL arasında, büyükbaşta hisse fiyatları ortalama olarak bin 500 TL'den başlıyor” diye konuştu.







“Eti 1-2 gün dinlendirin”

Şaban Ünlü, vatandaşların kurbanlık olarak kestiği hayvanların etlerini en az bir iki gün dinlendirdikten sonra parçalayıp, kıymaya dönüştürmelerini aksi takdirde ette ekşime ve yeşerme olacağına dikkat çekerek, “Havalar sıcak. Sucuk yapmak isteyenler için en önemli şey, etin çekilmesi. Kıyma çektirerek sucuk yapmak isteyenler eti buz dolabında 1-2 gün bekletmeleri gerekiyor. Sucuk yaptırmamalarını tavsiye ederim. Ama illaki yaptırmak isterlerse köfte şeklinde sucuk içi yapsınlar. Böylelikle ekşimeyi önlemiş olurlar. Bir başka konu da et çekimi yapanlarla ilgili. Gördüğümüz üzere apartman görevlileri, oto lastik tamircileri, oto yıkamacılar vb. herkes çekim yapıyor. Bu hijyenik değil. Kasapların tercih edilmesini özellikle istiyoruz“ dedi.

Yönetime adayız

Başkan Ünlü açıklamasının son bölümünde önümüzdeki aylarda yapılması planlanan Borsa seçimlerine değinerek; “Kısmet olursa ekim ayında seçim yapmayı planlıyoruz. Seçimde mevcut yönetim olarak göreve yeniden talibiz” şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ