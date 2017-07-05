USTA GİTTİ, AKIN GELDİ

Hakim ve Savcılar Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayınladığı bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemeleri 2017 yılı kararnamesine ilişkin duyuru şöyle:

"2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 03 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar daha önce ilân edilen takvim doğrultusunda gönderilecektir.

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından 'Atanma Talep Formu' nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."



Onlarca hakim ve savcının yeri değişti

Kayseri’de de birçok hakim ve savcının yeri değişti. Kayseri’den giden hakim ve savcıların yerine ise yenileri atandı. İşte Kayseri’den giden ve onların yerine gelen hakim ve savcılar;

Kararname ile Haluk Kahraman Ankara Hakimliğinden Kayseri Hakimliğine, Hacı Çam Kayseri Cumhuriyet Vekilliğinden Adana Bölge Adliye Mah. Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Hakimi Mine Elmasulu Kayseri Hakimliğine, İstanbul Anadolu Hakimi Nuh Hüseyin Köse Kayseri Hakimliğine, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Topalfakıoğlu Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Hakimi Şennur Aksu Çalık Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, Kayseri Hakimi Halil Çalık Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, Kayseri Hakimi Türkay Sağlam Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, Gaziantep Hakimi Yasemin Payam Yılmaz Kayseri Hakimliğine, Kayseri Hakimi Özcan Güngör Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, Kayseri Hakimi Yusuf Kuyupınar Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Tuncay Yılmaz Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurullah Bodur Kayseri Hakimliğine, Kayseri Hakimi Ayşegül Bilgin Ankara Hakimliğine, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Azmi Çağatay Bilgin Ankara Hakimliğine, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı Sedat Okulmuş Kayseri Cumhuriyet Savcılığı, Nevşehir Hakimi Durmuş Yılmaz, Kayseri Hakimliği’ne, Siirt Hakimi Sema Canpolat Okulmuş Kayseri Hakimliğine, Çankırı Hakimi Yılmaz Baran Kayseri Hakimliğine, Kırıkhan Hakimi Abdulkerim Akşin Kayseri Hakimliğine, Sorgun Hakimi Metehan Avanoğlu Kayseri Hakimliğine atandı.

(Haber: Bünyamin Gültekin)