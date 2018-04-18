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USTA ŞAİR CEMAL SAFİ VEFAT ETTİ

Şarkılara dönüşen şiirleriyle tanınan sanat camiasının önemli isimlerinden Cemal Safi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 80 yaşındaki şair KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bağımda tutuluyordu.

USTA ŞAİR CEMAL SAFİ VEFAT ETTİ
Edebiyat camiasının sevilen şairi Cemal Safi vefat etti. KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. 80 yaşındaki şair, bir haftadan beri bulunduğu hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
 
Dün saat 20.00 sularında hayata gözlerini yuman Safi'nin cenaze namazı, 20 Nisan 2018 tarihinde Cuma namazını müteakip Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak.
 
(Haber7)
 
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