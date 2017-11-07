Üstünel’den Cem Küçük’e 3 kuruşluk dava

15 Temmuz darbe girişimini yönetenler arasında bulunan ve tutuklanan Akın Öztürk'ün Kayseri Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 buçuk ay yargılanan daha sonra ise beraat eden Ali Üstünel, gazeteci Cem Küçük’ün kendisi ile ilgili ortaya attığı iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.







Cem Küçük’ü ağır bir dille eleştiren Ali Üstünel şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere, FETÖ soruşturmaları kapsamında, 2016 Yılı Kasım ayında. sahte isimle yapılan asılsız ihbar nedeniyle gözaltına alındım. 4,5 ay süren yargılama süreci sonunda, 23 Mart 2017 tarihinde Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce savcılık makamının da Beraat mütaalasına uygun olarak beraat ettim. Yargı sürecinin 63 günü gözaltı ve tutukluluk nedeniyle hürriyetimden yoksun kaldım. Yaşadığım zorlu süreç şahsımda büyük üzüntü ve ciddi mağduriyetlere neden olmuş, gerek yerel gerekse ulusal basında yer alan asılsız, yalan ve iftira dolu haberler, maalesef üzerimde onarılması güç, derin izler bırakmıştır. Ancak; ülkemizi, Milli birlik ve beraberliğimizi, alçakça ve haince hedef alan menfur darbe girişimine karşı, gerek Güvenlik güçlerimizin gerek Adli makamlarımızın gösterdiği reaksiyonun doğru ve yerinde olduğunu, soruşturma sürecinin yoğunluğunu ve zorluğunu da değerlendirerek, yaşadığım mağduriyetlere rağmen yapılan dedikodu, yalan haber ve senaryoları, geçmişte iyi ilişkiler içinde olduğum bir kısım şahısların, tarafıma gösterdikleri olumsuz ve soğuk tavırları içim acıyarak, ancak ‘Kızmak yasaktır. Hiddeti yenmek esastır, her şeyi yaratan Allah’tır. sözündeki hoşgörü ile karşılayıp, bugüne kadar sineye çekmeye çalıştım. Bu duygularla yaşadıklarım karşısında sessiz kalarak gösterdiğim zerafeti, zaafiyek olarak algılayan; Namus, Seref, Onur ve Haysiyet gibi kavramlardan uzak bir kısım şehir insanımızın, Soyadı ile beyninin doğru orantılı olduğunu düşündüğüm Cem Küçük isimli gazeteciye ulaştıkları, yalan ve iftira dolu bilgilerle şahsım hakkında menfi algı yaratmaya çalıştıklarını gözlemliyorum. Cem Küçük isimli şahsın; gerek televizyon programlarında gerekse gazetedeki köşesinde 15 Temmuz gecesi darbenin 1 numaralı sanığı Akın Öztürk ile 7-8 kez telefon ile görüştüğüm, iddiası tamamen hayal ürünüdür. Üstelik bir yıldan fazla zamandır tutuklu bulunan zanlının HTS kayıtlarının incelenmeme ihtimali, hayatın olağan akışına aykırı, Adli mercileri ve Güvenlik birimlerini töhmet altında bırakan, fütursuzca söylenmiş büyük bir yalandır. Netice itibari ile şahsımı karalamaya yönelik masumiyet karinesini açıkça ihlal eden, gazetecilik sorumluluğundan uzak, kendisine servis edilen haberin doğruluğunu teyit etme ihtiyacı hissetmeden, sözde temsil ettiği ve savunduğu düşünceye açıkça ihanet eden Cem Küçük’e nazarımdaki değeri kadar, 3 kuruşluk bir tazminat davası açacağımı belirtmek isterim. Kendilerini gizleyerek aleyhimde dedikodu yapan, yalan ve iftiralar ile hakkımda kamuoyu nezdinde algı yaratmaya çalışanların hesabını ise Yüce Allah'ın mahkemesine, Mahkeme-i Kübra’ya bırakıyorum. Unutmasınlar ki orada iki elim yakalarında olacak.”

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