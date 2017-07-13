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Uyanış ve Reis'in yapımcısı gözaltına alındı

15 Temmuz'la ilgili çekilen ve skandal fragmanla gündeme gelen 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı, gözaltına alındı.

Uyanış ve Reis'in yapımcısı gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin ve 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.

BAĞCILAR'DAKİ EVİNE OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcı'yı, Bağcılar'daki evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Evde bulunun ve kendisini Hasan Aslan olarak tanıtan kişi ise polis ekiplerinin evde arama yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Ekiplerce yakalanan bu kişinin YTÜ soruşturmasında firari olarak aranan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Fetullah Karabiber olduğu belirlendi.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜLER
Yönetmen Ali Avcı ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber emniyete götürüldü.

FİLMDE MESAJLAR YER ALIYORDU
Uyanış isimli skandal filmin fragmanında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi ve çalışma ekibi üzerinden subliminal mesajlar yer alıyordu.
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