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Uyarı yazısını görenler şaşkınlık yaşadı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tramvay durağı önünde, ellerinden akıllı cep telefonlarını düşürmeyenlerin herhangi bir kaza yaşamaması için, yere, ‘Telefona değil, yola bakınız’ yazılı uyarılar yapıştırıldı.

Uyarı yazısını görenler şaşkınlık yaşadı

Evde, işyerinde, okulda, tramvayda, otobüste, yolda yürürken, araç kullanırken ellerinden cep telefonunu düşürmeyen kullanıcılar zaman zaman kaza geçirebiliyor. Bu konuya dikkat çekmek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin işlek caddelerinde yaya güzergahlarına, yollara ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarı yazıları yapıştırmaya başladı.

ŞEHRİN İŞLEK BÖLGELERİNE DE UYGULANACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri, pilot bölge olarak seçtikleri Cumhuriyet Meydanı tramvay durağının olduğu bölgede yere, ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarı yazıları yapıştırdı. Şimdilik sadece bir bölgede kazaların önlenmesi için yapılan çalışmanın, önümüzdeki günlerde şehrin işlek bölgelerinde yaya güzargahlarında da uygulanacağı öğrenildi.

Yazılarını görenlerin kısa süreli şaşkınlık yaşasa da ellerinden telefonu düşürmedikleri görüldü. (İNTERNETHABER.COM)

UYARI İŞE YARAMADI



 

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CEP TELEFONUTramvayCumhuriyet MeydanıKayseri Büyükşehir Belediyesi
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