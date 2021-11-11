UYDU VERİLERİNE GÖRE KAYSERİ DE KİRLİ KENTLER ARASINDA Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğluve akademisyenler, fosil yakıtların çevreyi nasıl kirlettiğini uydu verileriyle ortaya çıkaran bir yazılım geliştirdi. Toplanan verilerde; İstanbul, Ankara ve İzmir'in Türkiye'nin en kirli kentleri olduğu tespit edildi. İç Anadolu bölgesinde Kayseri de çevre kirliliği bakımından kirli kentler arasında.

11 Kasım 2021 Perşembe 12:43