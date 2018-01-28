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Uygur Türklerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

 Kayseri'de Uygur Türkleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Uygur Türklerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Bir grup Uygur Türk'ü, sabah namazından sonra tarihi Hunat Camisi önünde toplandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan harekata destek veren grup, ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayraklarıyla "Biz her zaman şanlı Türkiye'nin yanındayız", "Bizi de askere alın", "Vatan için canımız feda" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankartlar açıp slogan attı.Uygurlar, Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını belirtti. (AA)
 

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