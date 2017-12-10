Uyuşturucu ile mücadele başarıyla sürüyor

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, Başkan Metin Kösedağ ile görüştü.

Ziyarette konuşan Başsavcı Akın, adliyede soruşturmaların verimli bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Şu anda hem adi suçlara ilişkin soruşturmalar hem terör suçlarına ilişkin soruşturmalar etkin ve verimli bir şekilde sürüyor. Özellikle çocuk suçlarına ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin soruşturmalar ve uzlaşma büromuzun yürüttüğü soruşturmaların ciddi anlamda birçok adliyeye örnek olacak nitelikte sürdürüldüğünü gözlemledim. Ufak tefek eksiklikleri de kendimiz gidermeye çalışıyoruz. Özellikle Adalet Bakanlığımızın onarıcı adalet adına 1 yıldan beri yoğun bir şekilde sürdürdüğü uzlaştırma müessesesini en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Uzlaştırmadaki başarı oranımızın yani uzlaştırma büromuza gelip de uzlaştırıcıya tevdi edilen dosyaların yüzde 60’ının uzlaştırmayla neticelendiğini gördüm. Biz bu rakamı yüzde 80’lere çıkarmayı düşünüyoruz. Yine adliyeye gelen soruşturma evraklarının yüzde 10’undan daha fazlası uzlaştırma kapsamında kaldı. Adliyemize yılda 60 bin civarında soruşturma geldiğini düşünürsek 10 bin civarında soruşturma evrakının uzlaştırma bürosuna gönderildiğini, 6 bin civarında evrakın uzlaştırma ile neticelendiğini, bunun da aşağı yukarı bir mahkemeye bin dosya diye düşünürsek 6-7 mahkemeden tasarruf elde edilmiş olduğunu gözlemlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzlaştırma örneklerinden bahseden Akın, "Bir dosyamızda boşanma aşamasında olan bir ailenin aralarındaki hakaret evrakının uzlaştırmacının devreye girmesinden sonra dosyayı geri aldıklarını, yeniden aile birliğinin tesis edildiğini gördüm. Yine mahkemede sürmekte olan birden fazla müştekisi olan bir dolandırıcılık dosyasında 68 bin TL gibi bir paranın sanık tarafından müştekilere verilmek suretiyle uzlaştırmanın sağlandığını gördüm. Bir diğer uzlaştırma davasında da şüphelinin bakıma muhtaç kişilere sabah kahvaltısında 350 simit alıp ikram etmeyi kabul ederek uzlaşma sağlandığını gözlemledik" dedi.

Akın, "Uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderilip uzlaştırıcıya tevdi edilen dosyada uzlaştırma sağlanınca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyor ve bu tamamen kişiyi o suçu hiç işlememiş gibi devletin o kişiyi cezalandırma yetkisini sonlandırıyor. Kişi hiç işlememiş gibi bir duruma kavuşmuş oluyor. UYAP sisteminde böyle bir soruşturma geçirdi diye görülüyor ama sonuçları itibariyle tamamen ortadan kaldırılıyor" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu ile mücadelenin son sürat devam edeceğini kaydeden Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Uyuşturucu son dönemlerdeki operasyonlar ile ciddi anlamda hem tutuklanan şüpheli sayısı itibariyle bir hayli fazla hem de ele geçirilen uyuşturucu maddesi itibariyle çok ciddi. Emniyetin verileri ile itibariyle söylüyorum, rekor Kayseri’de gibi gözüküyor. Bu mücadelemiz son sürat devam edecek" diye konuştu.

İHA

