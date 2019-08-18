Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde şarampole uçan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
İlgili Galeriye Git

Dün sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum karayolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Mevlüt Gedikci yönetimindeki 61 TY 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, görev yerine giden 27 yaşındaki Uzman Çavuş Orhan Çalışır ve Ümit Çetin (16) hayatını kaybetti, Mevlüt Gedikci ise yaralandı.



Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip Hunat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çalışır'ın cenazesi, Gömeç Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze namazına, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, uzman çavuşun yakınları ve vatandaşlar katıldı.,




 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıTercanERZİNCANUzman çavuşOrhan çalışırHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.