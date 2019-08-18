Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dün sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum karayolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Mevlüt Gedikci yönetimindeki 61 TY 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, görev yerine giden 27 yaşındaki Uzman Çavuş Orhan Çalışır ve Ümit Çetin (16) hayatını kaybetti, Mevlüt Gedikci ise yaralandı.







Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip Hunat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çalışır'ın cenazesi, Gömeç Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze namazına, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, uzman çavuşun yakınları ve vatandaşlar katıldı.,









